Tối 6/12, Đêm hội gào thét Iqiyi quy tụ hàng loạt sao hạng A Cbiz đã diễn ra tại Macau (Trung Quốc). Giữa rừng nghệ sĩ trong sự kiện, 3 cái tên Dương Mịch - Ngụy Đại Huân - Tần Lam nhận được sự chú ý đặc biệt từ công chúng. Những năm qua, mối quan hệ của họ tạo nên 1 bùng binh tình ái tốn nhiều giấy mực của báo giới.

Cùng xuất hiện tại Đêm hội gào thét Iqiyi, cặp tình nhân chị - em Tần Lam và Ngụy Đại Huân không sánh đôi cùng nhau. Tần Lam chung đôi với bạn diễn Quách Kinh Phi, còn Ngụy Đại Huân được ban tổ chức sắp xếp cho đi cùng Tôn Thiên. Trong suốt thời gian tham dự sự kiện, Tần Lam và Ngụy Đại Huân không tương tác với nhau. Đáng chú ý, dân tình phát hiện ra Dương Mịch và tình cũ thiếu gia lại vô tình mặc đụng màu. Tại sự kiện tối qua, Ngụy Đại Huân diện suit màu nâu caramel, Dương Mịch cũng diện lễ phục có màu sắc tương tự trông không khác gì diện đồ đôi với nhau. Chi tiết trùng hợp này gây bàn tán xôn xao trên MXH. Nhiều người thắc mắc không biết Tần Lam nghĩ gì khi chứng kiến bạn trai của mình và tình cũ mặc đồ như couple tại Đêm hội gào thét Iqiyi.

"Bùng binh tình ái" Dương Mịch - Ngụy Đại Huân - Tần Lam có màn chạm mặt gây chú ý tại Đêm hội gào thét Iqiyi

Tiểu hoa đán 8X hàng đầu Trung Quốc và tình cũ mặc đồ đụng màu, trông không gì diện đồ đôi đi thảm đỏ

Dương Mịch - Ngụy Đại Huân - Tần Lam có mối quan hệ khó xử ở Cbiz. "Phú Sát Hoàng Hậu" Tần Lam và Dương Mịch vốn là bạn thân trong showbiz. Tháng 8/2019, Dương Mịch bị bắt gặp hẹn hò tài tử kém 3 tuổi Ngụy Đại Huân. Trong suốt thời gian yêu đương, Dương Mịch và Ngụy Đại Huân không thừa nhận mối quan hệ. Tuy nhiên, chuyện tình của họ được xem là "bí mật công khai" trong giới giải trí Hoa ngữ.

Đến tháng 7/2021, trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí thời trang Elle, Dương Mịch chia sẻ ẩn ý về việc đã chia tay Ngụy Đại Huân. Cô cho hay đang tìm kiếm và chờ đợi người phù hợp với bản thân. Qua tìm hiểu của truyền thông Trung Quốc, Dương Mịch và Ngụy Đại Huân đường ai nấy đi vì bất đồng quan điểm hôn nhân. Ngụy Đại Huân nhiều lần cầu hôn Dương Mịch nhưng bị đàn chị từ chối với lý do không muốn tái hôn. Ngoài ra, cả 2 còn bất hòa vì Dương Mịch cho rằng Ngụy Đại Huân đang lợi dụng chuyện tình cảm với cô để đánh bóng tên tuổi.

Dương Mịch và Ngụy Đại Huân từng gắn bó 2 năm trước khi chia tay

Sau khi chia tay Dương Mịch, Ngụy Đại Huân công khai hẹn hò Tần Lam - đồng nghiệp thân thiết của tình cũ - vào năm 2023. Việc Tần Lam yêu lại bồ cũ của bạn khiến tình chị em giữa cô và Dương Mịch tan vỡ. Năm 2024, 1 số nguồn tin trong Cbiz cho biết Tần Lam chủ động chia tay Ngụy Đại Huân do bị gia đình nhà trai cấm cản. Tuy nhiên, vào tháng 6 vừa qua, nữ diễn viên Diên Hi Công Lược đã tái hợp với thiếu gia kém 10 tuổi. Thậm chí, gia đình Ngụy Đại Huân được cho biết cũng đã chấp nhận người Tần Lam làm con dâu.

Nguỵ Đại Huân và Tần Lam công khai hẹn hò vào năm 2023

Tần Lam bị Dương Mịch "nghỉ chơi" vì yêu lại bồ bạn

Theo tờ Sohu, Ngụy Đại Huân sinh năm 1989, được gọi là "chàng trai bảo tàng" vì có ngoại hình điển trai, tính cách vui vẻ, ấm áp và gia thế giàu có. Cha anh là doanh nhân Ngụy Thiệu Lâm, sở hữu 18 công ty rải rác khắp Trung Quốc. Với "pro5" xịn xò của mình, nam diễn viên đã chinh phục được 2 mỹ nhân hàng đầu Cbiz.

