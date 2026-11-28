Mới đây, thông tin Vũ Thúy Quỳnh sinh con gái đầu lòng với thiếu gia Đức Phạm thu hút sự quan tâm từ công chúng. Trên trang cá nhân, Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024 thường xuyên chia sẻ về cuộc sống thay đổi khi làm mẹ bỉm sữa.

Cô mới đăng tải bức ảnh chụp cận hàng mi cong và dài của con gái và xuýt xoa: "Lông mi công chúa của tôi đã...trộm vía"

Vũ Thúy Quỳnh tiết lộ con gái có hàng mi cong dài.

Nhiều cư dân mạng cho rằng công chúa Summer nhà Vũ Thúy Quỳnh ắt hẳn sẽ được thừa hưởng vẻ ngoài xinh đẹp như mẹ.

Trước đó, Vũ Thúy Quỳnh từng bày tỏ mong muốn em bé khi chào đời sẽ thừa hưởng chiếc mũi cao từ cả bố lẫn mẹ, hài hước kỳ vọng con có ngoại hình xinh xắn, sở hữu những nét đẹp của hai người.

Vũ Thúy Quỳnh từng ước con gái có sống mũi cao như bố và mẹ.

Bên cạnh niềm háo hức chờ đón thiên thần nhỏ, nàng hậu cũng không giấu được sự hạnh phúc khi luôn có Đức Phạm ở bên đồng hành, quan tâm và chăm sóc trong suốt thai kỳ.

Những khoảnh khắc cả hai cùng chia sẻ về em bé, dành sự quan tâm cho nhau khiến nhiều người cảm nhận được niềm vui của cặp đôi khi chuẩn bị bước sang một cột mốc mới trong cuộc sống.

Sau khi chính thức đón con gái đầu lòng, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh bước vào hành trình làm mẹ với nhiều thay đổi trong nhịp sống thường ngày.

Vũ Thúy Quỳnh vừa sinh con đầu lòng cuối tháng 10/2026.

Từ một người đẹp thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện, hoạt động thời trang, cô nay dành phần lớn thời gian cho việc chăm sóc con nhỏ, xoay quanh lịch hút sữa, cho bé ăn, ru ngủ và theo dõi từng thay đổi của thiên thần nhỏ.

Trên mạng xã hội, Vũ Thúy Quỳnh không ngại chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của mẹ bỉm, từ hình ảnh bế con, vỗ ợ, chuẩn bị sữa đến những lúc tất bật chăm sóc bé, khiến khán giả có cái nhìn gần gũi hơn về cuộc sống sau sinh của nàng hậu.

Đáng chú ý, người đẹp lựa chọn trải nghiệm dịch vụ ở cữ tại trung tâm cao cấp trong 14 ngày với chi phí khoảng 270 triệu đồng nhằm có thời gian phục hồi sức khỏe, nghỉ ngơi và tiếp cận phương pháp chăm sóc mẹ, bé khoa học.

Vũ Thúy Quỳnh được thiếu gia Đức Phạm chăm sóc ân cần.

Sau khi trở về nhà, cô tiếp tục duy trì guồng quay chăm con, đồng thời nhận được sự đồng hành, hỗ trợ từ doanh nhân Đức Phạm. Bạn đời của nàng hậu cũng không đứng ngoài hành trình bỉm sữa khi cùng cô chăm sóc con gái, chia sẻ những công việc thường ngày và tận hưởng niềm vui khi gia đình có thêm thành viên mới.

Dù cuộc sống có phần bận rộn, thiếu ngủ vì chăm con nhỏ, Vũ Thúy Quỳnh vẫn giữ tinh thần tích cực, thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc hạnh phúc bên ái nữ. Từ những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy người đẹp đang tận hưởng một chương mới trong cuộc đời, khi niềm vui và sự ưu tiên lớn nhất hiện tại chính là con gái nhỏ.

Bên cạnh việc chăm sóc tổ ấm, nàng hậu cũng dần tính toán kế hoạch trở lại với công việc, cân bằng giữa thiên chức làm mẹ và những hoạt động cá nhân sau thời gian sinh nở.



