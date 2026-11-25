Mới đây, Vũ Thúy Quỳnh gây chú ý khi thông báo đã sinh con gái cho thiếu gia Đức Phạm. Sau khi sinh con, cô ở tại trung tâm ở cữ 5 sao với chi phí 270 triệu cho 14 ngày. Nhiều người trầm trồ trước độ chịu chi của Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024.

Người đẹp đã đăng tải đoạn video vỗ ợ hơi cho con sau khi bú. Nhiều người dùng mạng đã hỏi về cuộc sống làm mẹ bỉm sữa của Vũ Thúy Quỳnh. Người đẹp cho biết dù được nhiều người trợ giúp nhưng cô vẫn phải tự mình hút sữa, chăm con và thức khuya ru con ngủ như bao mẹ bỉm sữa khác.

Vũ Thúy Quỳnh vỗ ợ hơi cho con, tiết lộ tất bật vắt sữa, chăm con mọn.

Khi được hỏi: "Sinh xong chị ở nhà ngoại hay nhà nội?". Vũ Thúy Quỳnh cho biết cô ở cữ tại nhà riêng của mình.

Sau thời gian kín tiếng, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh mới đây thu hút sự chú ý khi chính thức chia sẻ tin vui đã hạ sinh con gái đầu lòng với doanh nhân Đức Phạm cuối tháng 10/2026. Nhóc tỳ có tên thân mật là Summer, nhanh chóng trở thành tâm điểm quan tâm của cộng đồng mạng ngay khi được bố mẹ công khai.

Vũ Thúy Quỳnh và thiếu gia Đức Phạm tất bật chăm con gái mới chào đời.

Kể từ khi lên chức mẹ, cuộc sống của nàng hậu có nhiều thay đổi, đặc biệt là những trải nghiệm trong giai đoạn đầu chăm sóc con nhỏ. Thay vì lựa chọn ở cữ tại nhà, Vũ Thúy Quỳnh quyết định sử dụng dịch vụ chăm sóc sau sinh tại một trung tâm cao cấp chuẩn 5 sao ở TP.HCM.

Theo chia sẻ, cô đăng ký gói ở cữ kéo dài 14 ngày với tổng chi phí lên đến 270 triệu đồng, tương đương khoảng 20 triệu đồng mỗi ngày.

Vũ Thúy Quỳnh ở cữ tại trung tâm ở cữ 5 sao.

Tại đây, người đẹp được chăm sóc sức khỏe, nghỉ ngơi, phục hồi thể trạng sau sinh và hướng dẫn những kiến thức cần thiết để chăm sóc em bé theo phương pháp khoa học. Những hình ảnh, video ghi lại cuộc sống ở cữ được cô chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng nhận được sự quan tâm bởi không gian tiện nghi cùng chế độ chăm sóc đặc biệt.

Sau khi trở về nhà, Vũ Thúy Quỳnh cũng dần cởi mở hơn trong việc chia sẻ cuộc sống mẹ bỉm sữa. Trên trang cá nhân, nàng hậu thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc bế con, chăm sóc bé Summer và tận hưởng những giây phút bình yên bên ái nữ.

Doanh nhân Đức Phạm cùng Vũ Thúy Quỳnh chăm sóc con gái.

Dù chưa công khai quá nhiều hình ảnh của con gái, những chia sẻ nhỏ của cô vẫn khiến người hâm mộ thích thú và gửi nhiều lời chúc mừng đến gia đình. Đáng chú ý, dù mới sinh con chưa lâu, Vũ Thúy Quỳnh đã bắt đầu lên kế hoạch trở lại với công việc.

Cô tiếp tục thực hiện các bộ ảnh thời trang, xuất hiện trở lại trước công chúng và duy trì hoạt động kinh doanh thương hiệu thời trang riêng. Bên cạnh đó, nàng hậu còn khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ đã nghĩ đến kế hoạch sinh thêm em bé thứ hai dù con gái đầu lòng còn rất nhỏ. Chia sẻ này cho thấy cô khá hào hứng với hành trình làm mẹ và mong muốn gia đình sớm có thêm thành viên mới.