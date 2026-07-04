Vũ Thúy Quỳnh sẽ công bố một tin nóng trong tháng 8, netizen đoán già đoán non chuyện đang có em bé

Mới đây, Vũ Thúy Quỳnh bất ngờ khiến mạng xã hội xôn xao khi đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý trên trang cá nhân. Người đẹp tiết lộ sẽ công bố một "tin sốc" trong tháng 8 nhưng không hé lộ bất kỳ chi tiết nào. Chỉ với vài dòng ngắn gọn, bài đăng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và trở thành chủ đề bàn tán trên nhiều diễn đàn.

Phía dưới bài viết, cư dân mạng liên tục để lại bình luận đoán già đoán non về nội dung mà nàng Á hậu sắp chia sẻ. Trong đó, giả thuyết được nhắc đến nhiều nhất là chuyện mang thai sau loạt nghi vấn bầu bí xuất hiện thời gian gần đây. Bên cạnh đó, một số người cũng dự đoán đây có thể là thông tin về đám cưới, dự án mới hoặc một cột mốc đặc biệt trong cuộc sống của người đẹp.

Đến thời điểm hiện tại, Vũ Thúy Quỳnh vẫn giữ kín thông tin và chưa có bất kỳ phản hồi nào trước những đồn đoán của cư dân mạng. Chính sự úp mở này càng khiến netizen thêm tò mò, đồng loạt chờ xem tin sốc mà người đẹp nhắc đến trong tháng 8 thực chất là gì.

Vũ Thúy Quỳnh úp mở chuyện sẽ công bố thông tin gây sốc vào tháng 8 tới. Ảnh: FBNV

Cư dân mạng rộ nghi vấn cô chuẩn bị thông báo việc có tin vui. Ảnh: Chụp màn hình

Nguyên do vì trong thời gian vừa qua, Vũ Thúy Quỳnh còn nhiều lần để lộ vòng hai có phần nhô lên bất thường khi xuất hiện trước công chúng hoặc trong những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội. Một số khoảnh khắc diện váy ôm sát hay góc chụp nghiêng khiến netizen đặt nghi vấn người đẹp đang mang thai.

Từ tháng 11/2025, Vũ Thúy Quỳnh liên tục trở thành tâm điểm bàn tán khi công khai hẹn hò doanh nhân Đức Phạm – chồng cũ của Diệp Lâm Anh. Cả hai nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau du lịch, sống chung nhà.

Chia sẻ về cơ duyên quen nhau, nàng Á hậu từng gây bất ngờ khi tiết lộ cả hai không gặp gỡ qua các sự kiện giải trí hay chơi pickleball như nhiều đồn đoán trên mạng. Theo Vũ Thúy Quỳnh, mối quan hệ bắt đầu khá tình cờ từ niềm yêu thích chơi game. Những cuộc trò chuyện xoay quanh sở thích chung đã giúp cả hai dần kết nối, trở nên thân thiết rồi phát triển thành tình cảm.

Vũ Thuý Quỳnh liên tục để lộ vòng 2 lùm lùm lớn rõ trong thời gian qua. Ảnh: FBNV

Trước đó, cô là người đẹp sở hữu body thon gọn, vòng 2 săn chắc rõ múi. Ảnh: FBNV

Bạn trai cô là doanh nhân Đức Phạm, từng được biết tới là chồng cũ của Diệp Lâm Anh. Ảnh: FBNV

Về sự nghiệp, Vũ Thúy Quỳnh là gương mặt không còn xa lạ với cộng đồng yêu nhan sắc. Người đẹp sinh năm 1998, quê Điện Biên, sở hữu chiều cao 1,74 m cùng phong cách trình diễn cá tính. Cô từng lọt Top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2018, sau đó tiếp tục ghi dấu khi vào Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và giành danh hiệu Người đẹp được yêu thích nhất.

Tên tuổi của Vũ Thúy Quỳnh được biết đến rộng rãi hơn sau khi giành ngôi vị Á quân 3 The New Mentor 2023. Tiếp nối đà thăng hạng, cô lần lượt lọt Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 và đăng quang Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024, trở thành một trong những người đẹp nổi bật của thế hệ mới.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, Vũ Thúy Quỳnh còn là người mẫu, KOL và thường xuyên góp mặt tại các sự kiện thời trang, giải trí. Trên mạng xã hội, cô xây dựng hình ảnh trẻ trung, hiện đại và sở hữu lượng người theo dõi ổn định.