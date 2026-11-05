Vũ Thúy Quỳnh khoe vóc dáng chuẩn gái 1 con sau sinh

Mới đây, người đẹp Vũ Thúy Quỳnh đã đăng tải loạt hình ảnh cô diện chiếc đầm đỏ yếu thích. Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024 khoe nhan sắc mặn mà cùng vòng 1 nở nang sau sinh nở. Cô được cư dân mạng khen ngợi nhờ nhan sắc, vóc dáng chuẩn gái 1 con.

"Như chưa hề có cuộc sinh nở, đẹp quá em ơi", một người dùng viết.

"Về dáng nhanh, xinh quá chị ơi", một người khác bình luận.

Vũ Thúy Quỳnh khoe vóc dáng nuột nà chỉ ít ngày sau sinh nở

Thời gian vừa qua, Vũ Thúy Quỳnh vướng nghi vấn đã sinh con đầu lòng cho thiếu gia Đức Phạm. Người đẹp ít cập nhật hình ảnh mới trên trang cá nhân.

Thông tin Vũ Thúy Quỳnh lựa chọn dịch vụ ở cữ tại một trung tâm chăm sóc mẹ và bé cao cấp ở TP.HCM thu hút sự chú ý.

Người đẹp khoe dáng nuột nà chỉ ít ngày sau khi sinh nở.

Theo hình ảnh được chia sẻ, người đẹp sử dụng hạng phòng cao cấp với không gian rộng rãi, thiết kế hiện đại, sang trọng cùng hệ thống tiện nghi đầy đủ, mang đến cảm giác thoải mái như đang nghỉ dưỡng trong một căn hộ riêng.

Thời gian gần đây, Vũ Thúy Quỳnh không chia sẻ nhiều ảnh do vướng nghi vấn đang ở cữ.

Trước khi sinh con, Vũ Thúy Quỳnh từng cùng Khả Ngân dành thời gian tìm hiểu, khảo sát và lựa chọn dịch vụ ở cữ cao cấp tại một trung tâm chăm sóc mẹ và bé ở TP.HCM.

Theo những thông tin được chia sẻ, nàng hậu quyết định sử dụng gói dịch vụ 5 sao với số tiền đặt cọc lên tới 50 triệu đồng.

Sau khi sinh, cô được cho là đã lưu trú tại đây trong hạng phòng cao cấp có diện tích rộng rãi, thiết kế sang trọng, đầy đủ tiện nghi, mang đến không gian nghỉ ngơi riêng tư và thoải mái như một căn hộ.

Đây cũng là nơi cung cấp các dịch vụ chăm sóc chuyên biệt, hỗ trợ mẹ hồi phục sức khỏe và chăm sóc em bé trong những ngày đầu sau sinh.

Vũ Thúy Quỳnh lộ diện cùng bạn bè sau nghi vấn đã sinh con.

Đáng chú ý, thông tin về con gái Vũ Thúy Quỳnh cũng lần đầu được hé lộ thông qua bức thư chào mừng của trung tâm với dòng chữ "Mẹ Vũ Thúy Quỳnh và bé Summer".

Chi tiết này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, bởi trước đó người đẹp khá kín tiếng trong việc chia sẻ những thông tin liên quan đến em bé.

Bên cạnh câu chuyện ở cữ sang chảnh, kế hoạch sau sinh của nàng hậu cũng nhận được nhiều chú ý. Trong những chia sẻ trước đó, Vũ Thúy Quỳnh từng thoải mái gọi bạn trai thiếu gia Đức Phạm là "chồng", đồng thời tiết lộ dự định sẽ trở về nhà nửa kia để chính thức làm dâu sau khi hoàn thành thời gian nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe tại trung tâm.

Trên trang cá nhân, doanh nhân Đức Phạm cũng chưa có động thái thông báo tin bạn gái đã sinh con.

Gần đây nhất, Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024 lần đầu lộ diện sau nghi vấn đã sinh con. Người đẹp gặp gỡ hội chị em bạn dì trong một buổi trà chiều. Cô cùng thổi nến với những người bạn thân thiết và chia sẻ: "Chúc chị em luôn hạnh phúc với sự lựa chọn của mình".

Trên trang cá nhân, doanh nhân Đức Phạm cũng chưa có động thái thông báo tin bạn gái đã sinh con. Bài đăng gần nhất của anh là vào cuối tháng 8, khi anh thông báo Vũ Thúy Quỳnh đang mang thai. Lúc này, người đẹp đã ở trong những tháng cuối của thai kỳ.