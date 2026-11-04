Khối tài sản khủng của cặp đôi đình đám bậc nhất Cbiz: Vợ chi 316 tỷ đồng mua trang sức cho con, chồng lái Ferrari đi chợ

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa là một trong những cặp vợ chồng giàu có của showbiz Hoa ngữ. Không chỉ sở hữu khối tài sản ước tính hàng tỷ tệ, cả 2 còn có cuộc sống xa hoa với biệt thự đắt đỏ, siêu xe phiên bản giới hạn và bộ sưu tập hàng hiệu giá trị.

Theo truyền thông Trung Quốc, tổng tài sản của Lâm Tâm Như ước tính lên tới 1 tỷ tệ (khoảng 3900 tỷ đồng), phần lớn đến từ đầu tư, sản xuất phim và bất động sản. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, người đẹp đã tích lũy được nguồn tài chính đáng kể, trong đó có những căn nhà giá trị tại Đài Loan, Bắc Kinh và Thượng Hải. Cô từng mua bất động sản ở Thượng Hải từ khá sớm, sau đó giữ lại cho thuê thay vì bán đi, qua đó có thêm nguồn thu ổn định.

Sau khi kết hôn với Hoắc Kiến Hoa, cặp đôi chuyển đến một căn biệt thự cao cấp có giá trị hơn 100 triệu tệ (khoảng 390 tỷ đồng). Truyền thông từng đưa tin Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa vẫn giữ lại căn nhà cũ ở khu Tùng Sơn (Đài Bắc, Đài Loan) sau khi chuyển đến nơi ở mới. Đáng chú ý, căn nhà này còn được Lâm Tâm Như cho vợ chồng Thư Kỳ - Phùng Đức Luân mượn trong thời gian họ cần nơi ở tại Đài Loan. Việc có thể sở hữu và giữ lại nhiều bất động sản giá trị lớn phần nào cho thấy tiềm lực tài chính của gia đình nữ diễn viên.

Không chỉ đầu tư nhà đất, Lâm Tâm Như còn có sở thích đặc biệt với hàng hiệu, đồng hồ và trang sức. Cô từng tiết lộ mình là khách hàng lâu năm của Louis Vuitton, thường tranh thủ ghé cửa hàng của thương hiệu mỗi khi đến thành phố khác quay phim. Bộ sưu tập phụ kiện của người đẹp có nhiều món được truyền thông định giá hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu tệ. Một chiếc nhẫn kim cương cô từng khoe được cho là có giá 33 triệu tệ (khoảng 129 tỷ đồng), trong khi những bộ trang sức xuất hiện tại sự kiện cũng có giá trị rất lớn.

Đáng chú ý hơn cả là cách Lâm Tâm Như chi tiền cho con gái Cá Heo Nhỏ. Khi con còn nhỏ, cô đã mua cho bé những món đồ hàng hiệu như túi xách, đồng hồ và vòng tay đắt tiền. Tại một sự kiện thương hiệu ở Đài Loan, cô từng mạnh tay chi tổng cộng 400 triệu Đài tệ (khoảng 316 tỷ đồng) để mua trang sức dành tặng con gái. Không dừng lại ở đó, cô còn chia sẻ dự định mỗi năm sẽ mua một bộ trang sức tặng Cá Heo Nhỏ cho đến khi con tròn 18 tuổi.

Nếu Lâm Tâm Như nổi bật với khả năng đầu tư và thú chơi trang sức xa xỉ thì Hoắc Kiến Hoa lại có nguồn tài sản chủ yếu đến từ cát-xê đóng phim. Ở thời kỳ đỉnh cao, nam diễn viên thuộc nhóm ngôi sao có mức thù lao hàng đầu showbiz Hoa ngữ. Những tác phẩm ăn khách như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, Hoa Thiên Cốt và Như Ý Truyện giúp anh có vị thế vững chắc, đồng thời mang về khoản thu nhập đáng kể. Riêng với Như Ý Truyện, cát-xê của Hoắc Kiến Hoa đã lên tới hơn 50 triệu tệ (khoảng 195 tỷ đồng), vượt xa nhiều ngôi sao cùng thời.

Dù sau khi kết hôn, Hoắc Kiến Hoa giảm đáng kể tần suất đóng phim nhưng cuộc sống của anh vẫn không hề kém phần sung túc. Anh sở hữu bộ sưu tập xe sang gồm nhiều mẫu Mercedes-Benz, Ferrari và những phiên bản giới hạn có giá trị hàng chục triệu Đài tệ. Trong đó, chiếc Ferrari màu đỏ được truyền thông cho biết có giá gần 40 triệu Đài tệ (khoảng 32 tỷ đồng), thuộc dòng xe cực hiếm khi Đài Loan chỉ có 2 chiếc. Anh còn từng được bắt gặp sử dụng một chiếc Mercedes-Benz có giá trị hơn 30 triệu Đài tệ (khoảng 24 tỷ đồng).

Hình ảnh Hoắc Kiến Hoa lái Ferrari đi chợ từng gây xôn xao một thời. Việc một ngôi sao nổi tiếng sử dụng siêu xe đắt giá cho những hoạt động thường ngày như mua sắm khiến công chúng không khỏi thích thú. Không chỉ vậy, vợ chồng anh cũng nhiều lần được bắt gặp cùng nhau dùng bữa tại các nhà hàng cao cấp, tận hưởng cuộc sống riêng tư trong những không gian sang trọng.

Từ bất động sản, siêu xe đến trang sức bạc tỷ, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đều có những khoản chi khiến công chúng choáng ngợp. Nếu Hoắc Kiến Hoa có thú chơi xe đắt đỏ thì bà xã lại sẵn sàng chi số tiền khổng lồ để mua trang sức cho con gái. Cuộc sống giàu có của cặp sao đình đám này vì thế luôn là chủ đề thu hút sự chú ý mỗi khi được truyền thông nhắc đến.