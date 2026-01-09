Vũ Thúy Quỳnh đứng nấu ăn nhưng thứ phản chiếu qua tủ lạnh nó... kỳ ghê!

Thời gian gần đây, trên trang TikTok cá nhân, người đẹp Điện Biên Vũ Thúy Quỳnh thường xuyên đăng tải clip nấu ăn, trổ tài đứng bếp đãi cả nhà những món quen thuộc thường ngày. Bên cạnh những lời khen dành cho sự đảm đang, giản dị, không ít cư dân mạng góp ý về cách trình bày món ăn, thao tác chế biến, thậm chí là giọng nói và cách trò chuyện của Vũ Thúy Quỳnh trong video.

Mới đây nhất, netizen còn để ý đến cả dáng đứng của Vũ Thúy Quỳnh để lộ qua hình ảnh phản chiếu qua mặt gương tủ lạnh ở bếp. Thậm chí, nhiều người còn bình luận cho rằng đây là thứ khiến họ thắc mắc, phải xem đi xem lại nhiều lần coi người đẹp này đang... bị gì thế này.

Qua gương thấy rõ dáng đứng của Vũ Thúy Quỳnh khi nấu ăn khiến nhiều người không khỏi thắc mắc, bởi qua gương, cô gần như phải khụy chân xuống thay vì đứng thẳng như bình thường.

Đôi chân "bị làm sao thế" của Vũ Thúy Quỳnh trong clip nấu ăn gây chú ý. Nguồn: Vuthuyquynh.

Nhiều netizen đã nhanh chóng để lại comment dưới phần bình luận: "Làm gì vậy Quỳnh ơi/ Bị sao vậy em ơi?". Rất nhanh sau đó, người đẹp này cũng đã để lại phản hồi hài hước: "Chill chill vậy đó mà tưởng gãy cái chân/ Có cách nào khác không bà, nấu ăn mà mỏi chân quá". Và nguyên nhân là do chiều cao nên cô nàng phải đứng như vậy để vừa với bàn nấu ăn, khi lên hình trông không bị khom lưng, quá gập người xuống thì sẽ đẹp hơn.

Nhiều người còn khuyên cô nàng nên thiết kế lại mặt bếp để nấu ăn thuận tiện, dễ dàng hơn. "Chứ đứng vậy trông khổ quá ", một cư dân mạng bình luận. Hiện tại, clip này đã thu về hơn 800 nghìn lượt xem và hàng nghìn bình luận.

Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024 sở hữu chiều cao 1,74 m cùng số đo hình thể chuẩn, cô là gương mặt quen thuộc ở các cuộc thi nhan sắc. Vũ Thúy Quỳnh từng dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và 2023. Đến năm 2024, người đẹp giành thành tích á hậu 2 tại Miss Universe Vietnam. Ở lĩnh vực người mẫu, cô là học trò của Hương Giang tại show thực tế The New Mentor 2023, giành thành tích á quân chung cuộc.

Chiều cao nổi bật của Vũ Thúy Quỳnh.

Sau khi ghi dấu tại các cuộc thi người mẫu và nhan sắc, tên tuổi Vũ Thúy Quỳnh thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang.

Thời gian gần đây, sau loạt ồn ào tình cảm với doanh nhân Đức Phạm, Vũ Thúy Quỳnh được chú ý nhiều hơn. Cô nàng vẫn chăm tham dự các sự kiện, hoạt động tích cực trên social, đặc biệt là các cảnh quay bên trong căn hộ mới ở Quận 2 (cũ), TP.HCM. Không gian sống được Vũ Thúy Quỳnh công khai lên MXH, khoe góc nấu ăn, cắm hoa,....

Thời gian gần đây cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh, vlogs nấu ăn, cẳm hoa.

Trên trang cá nhân, cô nàng thường xuyên chia sẻ những khung hình khoe dáng với bikini, mỗi lần xuất hiện đều khiến công chúng trầm trồ vì vóc dáng săn chắc, đường cong quyến rũ. Cô sở hữu kênh TikTok cá nhân với hơn 153 nghìn follower, Instagram có gần 40 nghìn người theo dõi.