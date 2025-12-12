Vũ Thúy Quỳnh khoe nơi ở khang trang, để lộ 1 dấu hiệu sắp lấy đại gia

Mới đây, Vũ Thuý Quỳnh thu hút sự chú ý khi đăng tải một hoạt động “chill chill”, thư giãn tại nhà. Theo đó, người đẹp sinh năm 1998 trổ tài cắm hoa, trang trí cho không gian sống. Cô bày tỏ: “Mọi sự ngẫu hứng, tự nhiên đều mang vẻ đẹp riêng của nó. Như bình bông này cũng xinh yêu mà”.

Tuy nhiên, điều không ai ngờ, Vũ Thuý Quỳnh lại nhận phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng, cô nàng cắm hoa không đẹp, nhìn lộn xộn và mắc nhiều lỗi sai. Bên cạnh đó, không ít người cũng nhận ra thời gian gần đây, Vũ Thuý Quỳnh có nhiều thay đổi trong cuộc sống, sinh hoạt đời thường.

Vũ Thuý Quỳnh đăng tải clip cắm hoa "chill chill"

Netizen bày tỏ sự thắc mắc khi bỗng dưng, Thuý Quỳnh lại chăm làm “còn-ten” về cắm hoa, thể hiện khả năng đảm đang, nữ công gia chánh của mình. Điều này khiến nhiều người cho rằng rất có thể, đây là dấu hiệu của một người sắp lấy chồng giàu. Bởi hầu hết nhiều nàng dâu trước đây, khi chuẩn bị lên xe hoa đều khoe clip đang cắm hoa, trang hoàng nhà cửa.

Song khi được một cư dân mạng trực tiếp đặt câu hỏi, Vũ Thuý Quỳnh cũng không ngần ngại trả lời. Cô cho biết đây vốn là thói quen từ trước đến nay của mình, không phải vì “lấy đại gia” nên mới chăm chỉ bất thường. “Từ lúc có người yêu mình lại không đụng vào bếp nữa, xưa ở một mình ngày nào cũng bếp núc. Có bồ lại ít làm hơn bạn ạ”, người đẹp đáp trả.

Cư dân mạng cho rằng đây là dấu hiệu của việc sắp lấy chồng giàu

Bên cạnh đó, lọ hoa thành quả cũng gây tranh cãi vì người khen đẹp, người chê lộn xộn

Mỹ nhân sinh năm 1998 đáp trả cộng đồng mạng

Đáng chú ý, cũng từ bình luận này của Vũ Thuý Quỳnh, nhiều người để ý không gian sống phía sau của cô nàng đã thay đổi. Không còn giống những góc quay trong chung cư trước đây, dân tình phát hiện ra, Vũ Thuý Quỳnh đã chuyển sang một căn duplex mới. Thiết kế của căn nhà cũng có phần hiện đại, trang hoàng và đắt tiền hơn.

Theo tìm hiểu, căn hộ này nằm trong khu chung cư xịn xò toạ lạc tại Quận 2 (cũ), TP.HCM. Cách đây vài tháng, một căn hộ tương tự, giống không gian mà Vũ Thuý Quỳnh sinh sống từng được các môi giới bất động sản đăng tải thông tin cho thuê. Mức giá lên tới 2.000USD/tháng (khoảng hơn 52 triệu đồng). Song hiện tại, cô nàng chưa chia sẻ gì về không gian sống mới của mình.

Nhiều người nhận ra không gian sống khác lạ của Vũ Thuý Quỳnh

Một số người đoán cô nàng đã chuyển đến căn duplex nằm tại Quận 2 (cũ), TP.HCM

Một số bình luận của cộng đồng mạng: - “Quỳnh ơi mình góp ý nè! Nếu thích hoa thật sự và có điều kiện như Quỳnh thì nên tham gia thử mấy lớp cắm hoa để biết phối màu, lựa hoa và cắm sao cho xinh hơn nhé! Nhìn mua nhiều hoa đẹp quá mà về cắm bình bị dìm từa lưa quá trời”. - “Cắm hoa là dấu hiệu của người sắp lấy chồng giàu đó mấy bà, chuẩn bị nha”. - “Là chị sắp lấy chồng hả? Dạo đây thấy đảm đang, chu toàn gia đình quá trời”. - “Nhưng có ai để ý như mình không, Quỳnh có nhà mới hả, nhìn background khác hẳn”. - “Hình như cô ấy đã chuyển về một căn duplex mới thì phải, trông không gian lạ nha”.

Vũ Thúy Quỳnh, sinh năm 1998, đến từ Điện Biên đang là gương mặt được cộng đồng mạng dành nhiều quan tâm thời gian gần đây. Bởi khoảng giữa tháng 11 vừa qua, doanh nhân Đức Phạm bất ngờ xác nhận mối quan hệ đặc biệt với mỹ nhân 27 tuổi này bằng khung hình chụp chung và chú thích: "Yêu em".

Vũ Thúy Quỳnh từng ghi danh chinh chiến nhiều “đấu trường” nhan sắc trong nước. Cô từng đạt nhiều thành tích ấn tượng như Top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2018, Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Á quân 3 The New Mentor 2023 và Á hậu 2 tại Miss Universe Vietnam 2024.

Trên trang cá nhân, cô nàng thường xuyên chia sẻ những khung hình khoe dáng với bikini, mỗi lần xuất hiện đều khiến công chúng trầm trồ vì vóc dáng săn chắc, đường cong quyến rũ. Cô sở hữu kênh TikTok cá nhân với hơn 153 nghìn follower, Instagram có gần 40 nghìn người theo dõi.