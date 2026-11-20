Mới đây, người đẹp Vũ Thúy Quỳnh đã đăng tải một video ghi lại quá trình ở cữ tại một trung tâm chăm sóc hậu sản cao cấp. Người đẹp đã lựa chọn gói ở cữ 14 ngày với chi phí hơn 200 triệu.

Vũ Thúy Quỳnh ở tại một căn hộ 3 phòng, có điều dưỡng túc trực 24/24 để chăm sóc mẹ và bé. Con gái của cô cũng được thăm khám bởi các bác sĩ tại bệnh viện Nhi Đồng. Không những thế, điều khiến người đẹp bất ngờ là cô được trung tâm phục vụ 5 bữa ăn mỗi ngày với đa dạng các món giúp lợi sữa và nhanh phục hồi sau sinh.

Vũ Thúy Quỳnh chi hơn 200 triệu để ở cữ 14 ngày tại một trung tâm chăm sóc hậu sản cao cấp.

Phía dưới phần bình luận, nhiều người trầm trồ vì độ chịu chi của Vũ Thúy Quỳnh cho việc sinh nở, ở cữ. Tuy vậy, người đẹp vẫn khiêm tốn tự nhận: "Ôi em không có giàu, em vẫn đang cố gắng chăm chỉ làm việc ạ".

Trước đó, Vũ Thúy Quỳnh từng tiết lộ về kế hoạch ở cữ. Cô cho biết sẽ ở cữ tại trung tâm chăm sóc hậu sản cao cấp, sau đó về sống tại nhà của thiếu gia Đức Phạm. Điều này cho thấy người đẹp nhận được tình cảm từ từ gia đình bạn trai.

Vũ Thúy Quỳnh vừa đón tin vui khi chính thức gia nhập hội mẹ bỉm sữa sau hành trình mang thai và sinh con đầu lòng bên doanh nhân Đức Phạm.

Hình ảnh Vũ Thúy Quỳnh trong thời gian ở cữ.

Trưa ngày 18/11/2026, người đẹp lần đầu công khai hình ảnh con gái nhỏ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý và lời chúc mừng từ đông đảo khán giả.

Nhóc tỳ có tên thân mật là Summer, là trái ngọt tình yêu của Vũ Thúy Quỳnh và bạn trai doanh nhân. Dù đã chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên con, nàng Á hậu vẫn khéo léo giữ kín diện mạo của bé, chỉ hé lộ những hình ảnh gần gũi, ấm áp của hai mẹ con.

Trước đó, từ cuối tháng 10/2026, Vũ Thúy Quỳnh đã vướng nghi vấn sinh con khi hạn chế xuất hiện trước công chúng và được cho là dành thời gian nghỉ ngơi tại một trung tâm chăm sóc sau sinh.

Tuy nhiên, đến giữa tháng 11, cô mới chính thức xác nhận niềm vui làm mẹ bằng loạt hình ảnh đầy xúc động. Đáng chú ý, doanh nhân Đức Phạm cũng khiến nhiều người thích thú khi thể hiện sự quan tâm, chăm sóc chu đáo dành cho hai mẹ con.

Doanh nhân Đức Phạm chăm sóc, quan tâm chu đáo đến 2 mẹ con Vũ Thúy Quỳnh.

Anh được chia sẻ hình ảnh tự tay pha sữa cho con gái, cho thấy sự chủ động trong vai trò người bố bỉm sữa. Cặp đôi từng công khai chuyện tình cảm vào cuối năm 2025 và xác nhận có em bé vào cuối tháng 8/2026.

Từ khi công khai tin vui đến thời điểm đón con đầu lòng, chuyện tình cảm của cả hai luôn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Sự xuất hiện của bé Summer không chỉ đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong cuộc sống của Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm mà còn mở ra một hành trình mới đầy yêu thương, khi cả hai chính thức bước vào cuộc sống gia đình với vai trò bố mẹ.



