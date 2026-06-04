Vũ Thuý Quỳnh bị "tóm dính" ngồi lên đùi, ôm sát rạt 1 chàng trai không phải Đức Phạm

Tối 4/6, Vũ Thúy Quỳnh là một trong những khách mời xuất hiện tại tiệc cảm ơn của Hương Giang. Bên cạnh nhân vật chính, Vũ Thúy Quỳnh cũng bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán khi bị ghi lại khoảnh khắc khá thân mật với một chàng trai trong buổi tiệc.

Theo ghi nhận, Vũ Thúy Quỳnh thoải mái ngồi trên đùi nam thanh niên này giữa không gian riêng tư của buổi gặp mặt. Cả hai liên tục trò chuyện, cười đùa vui vẻ và có nhiều tương tác tự nhiên. Không chỉ vậy, chàng trai còn có những cử chỉ thân thiết như ôm vai, vuốt tóc Vũ Thúy Quỳnh. Điều đáng nói là nhân vật xuất hiện bên cạnh Vũ Thúy Quỳnh không phải Đức Phạm. Chính chi tiết này khiến mạng xã hội nhanh chóng xôn xao, xuất hiện nhiều đồn đoán về mối quan hệ thực sự của cô.

Clip: Vũ Thúy Quỳnh bị "tóm dính" xuất hiện thân mật bên 1 người đàn ông giữa sự kiện (Nguồn: @bimatVbiz)

Vũ Thúy Quỳnh ngồi lên đùi, có cử chỉ thân mật với chàng trai không phải Đức Phạm

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, chàng trai trong đoạn clip thực chất là một người bạn thân lâu năm của Vũ Thúy Quỳnh. Cả hai từng nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong các video, hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội. Vì có mối quan hệ thân thiết và gắn bó nên những tương tác thoải mái kể trên được cho là xuất phát từ tình bạn quen thuộc giữa hai người.

Dẫu vậy, đoạn clip vẫn tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng những hành động thân mật với bạn khác giới là chuyện bình thường nếu đôi bên đủ thân thiết. Trong khi đó, không ít người lại nhận định Vũ Thúy Quỳnh nên cẩn trọng hơn trong cách thể hiện sự gần gũi ở nơi đông người, nhất là khi cô đang hẹn hò với Đức Phạm.

Người đàn ông kia thực chất là bạn thân của Vũ Thúy Quỳnh

Tình trạng hiện tại của Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm

Vũ Thúy Quỳnh từng lọt top 10 Siêu Mẫu Việt Nam 2018, top 10 Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 trước khi trở thành Á quân 3 tại The New Mentor 2023. Tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, người đẹp gốc Điện Biên cán đích ở vị trí Top 5 chung cuộc. Đến Miss Universe Vietnam 2024, Vũ Thúy Quỳnh đăng quang Á hậu 2. Còn Đức Phạm là thiếu gia giàu có, trước đó từng dính ồn ào hôn nhân với cựu người mẫu, chị đẹp Vbiz.

Vào tháng 11, doanh nhân Đức Phạm đăng tải bức ảnh ôm Á hậu Vũ Thúy Quỳnh cùng dòng trạng thái ngắn gọn "Yêu em" khiến mạng xã hội lập tức bùng nổ. Về cơ duyên quen biết Đức Phạm, Vũ Thúy Quỳnh từng chia sẻ: "Quỳnh ngày xưa là người nghiện chơi game L.Q đó mọi người. Xong ông (Đức Phạm - PV) thấy mình chơi cũng hỏi. Ông giới thiệu 1 game khác của ông cho mình chơi thử. Bắt đầu là từ game đó mọi người, không phải pickleball đâu".

Vũ Thúy Quỳnh liên tục vướng tranh cãi sau khi công khai hẹn hò

Khi vướng phải những tranh cãi khi yêu Đức Phạm, Vũ Thúy Quỳnh từng chia sẻ yêu nhau là duyên số, hiện tại cô đang cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống. Khi bị nhắc nhở đừng nên xen vào chuyện người khác thì cô cũng từng đáp trả: "Tất nhiên, không bao giờ xen vào chuyện mình biết là không nên".

Trước những ý kiến so sánh với Diệp Lâm Anh - vợ cũ Đức Phạm thì Vũ Thúy Quỳnh cũng thẳng thắn: "Đừng nhắc những người không liên quan tới trang của mình bạn ơi. Mình không thích và cũng không có nhu cầu gắn với tên ai hết ạ. Nên coi clip của mình hoan hỉ vui vẻ, đẹp xấu gì cũng được nhưng đừng nhắc tên người không liên quan".

Cách đây không lâu, cả hai vướng nghi vấn tan vỡ, thế nhưng Vũ Thúy Quỳnh cho biết cả hai vẫn bên nhau như bình thường chứ không căng thẳng như tin đồn.

Cô sơ hở là bị cư dân mạng bàn tán vì vướng vào những tranh luận trái chiều

Ảnh: FBNV