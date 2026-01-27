Vũ Thúy Quỳnh và doanh nhân Đức Phạm công khai mối quan hệ với công chúng vào ngày 11/11. Từ đó tới nay, cặp đôi này vẫn không chia sẻ thêm bức hình chung nào trên mạng xã hội. Cư dân mạng cho rằng cả hai đang né tránh những lùm xùm không đáng có.

Trên kênh TikTok, Vũ Thúy Quỳnh mới đây chia sẻ đoạn clip mới có sự tham gia của doanh nhân Đức Phạm. Người đẹp sinh năm 1998 còn tiết lộ yêu bạn trai vì giọng nói cuốn. "Lần đầu cho anh tôi lên sóng. Ai hỏi yêu vì gì xin trả lời giọng anh cuốn", cô chia sẻ.

Cư dân mạng còn rộ nghi vấn Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm đang sống chung. Á hậu 9x cho biết 1 ngày cả hai vẫn có lúc giận dỗi nhưng sau cùng học được cách hiểu nhau hơn. Vũ Thúy Quỳnh chia sẻ: "Có lẽ thật sự không ai bình thường khi yêu. Một ngày của chúng tớ trôi qua với tiếng cười, đôi khi là vài tranh luận nhỏ và vài phút giận hờn rất khẽ. Nhưng sau tất cả chúng tớ học được cách hiểu nhau hơn, yêu nhau nhiều hơn và cũng vì thế tụi mình quan tâm nhau từ những điều nhỏ nhất".

Vũ Thúy Quỳnh lần đầu đăng tải clip có sự tham gia lấp ló của doanh nhân Đức Phạm. Nguồn: Vũ Thúy Quỳnh

Người đẹp sinh năm 1998 thừa nhận yêu doanh nhân Đức Phạm vì giọng nói của anh lôi cuốn. Ảnh: Vũ Thúy Quỳnh

Cuối tháng 12/2025, Vũ Thúy Quỳnh khiến mạng xã hội xôn xao khi đăng tải khoảnh khắc dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng. Đáng chú ý, chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út của cô nhanh chóng trở thành tâm điểm, làm dấy lên nghi vấn người đẹp đã được bạn trai cầu hôn.

Trước loạt đồn đoán về chuyện tình cảm, Vũ Thúy Quỳnh sớm lên tiếng làm rõ. Trên trang cá nhân, cô cho biết việc đeo nhẫn ở ngón áp út tay phải thường mang ý nghĩa yêu bản thân, đề cao sự độc lập, thể hiện cá tính nghệ sĩ hoặc đơn giản là chưa có bất kỳ ràng buộc hôn nhân nào, hoàn toàn khác với nhẫn cưới hay nhẫn đính hôn vốn được đeo ở tay trái. Cô còn nhấn mạnh nhiều lần: “Tay phải, tay phải, tay phải”, qua đó ngầm phủ nhận tin đồn kết hôn với thiếu gia Đức Phạm.

Vũ Thúy Quỳnh từng vướng nghi vấn được cầu hôn nhưng đã lên tiếng phủ nhận. Nguồn: FBNV

Doanh nhân Đức Phạm đã chính thức công khai chuyện tình cảm với Vũ Thúy Quỳnh vào ngày 11/11 vừa qua. Từ thời điểm đó, mối quan hệ của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, kéo theo không ít lời bàn tán, soi xét trái chiều. Đối diện những bình luận tiêu cực, Á hậu sinh năm 1998 không né tránh hay giữ im lặng mà chủ động lên tiếng.

Cặp đôi công khai mối quan hệ vào giữa tháng 11/2025. Ảnh: FBNv

Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm cùng có đam mê chơi pickleball. Ảnh: Đi soi sao đi

Vũ Thúy Quỳnh hiện đang sinh sống trong căn biệt thự sang trọng. Ảnh: FBNV

Vũ Thúy Quỳnh ghi dấu ấn qua loạt thành tích nổi bật: Top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2018, Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Á quân 3 The New Mentor 2023. Tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, người đẹp quê Điện Biên tiếp tục lọt Top 5 chung cuộc và đến Miss Universe Vietnam 2024, cô giành danh hiệu Á hậu 2.

Trong khi đó, Đức Phạm được biết đến là thiếu gia giàu có, từng gây chú ý với những ồn ào hôn nhân cùng một cựu người mẫu, gương mặt quen thuộc của Vbiz.