Vụ thi thể biến dạng do cháy quán karaoke ở Bình Dương: Xác định danh tính thêm 7 người

Liên quan đến việc bàn giao thi thể các nạn nhân vụ cháy karaoke An Phú, tối 9/9, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cho biết đã xác định thêm danh tính của 7 nạn nhân tử vong mà trước đó đưa mẫu đi xét nghiệm.

Các nạn nhân gồm: M.N.K (SN 1994, quê Bạc Liêu); H.L.B.N (SN 1996, quê An Giang); N.T.N.D (SN 1996, quê An Giang); N.T.X.T (SN 1991, quê Đồng Nai); B.T.A.T (SN 1999, ngụ TPHCM); D.T.K.D (SN 1996, quê Sóc Trăng); N.T.T (SN 1981, quê Hà Nam).

Tối cùng ngày, đại diện Công an tỉnh Bình Dương thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an các địa phương đồng loạt ra quân tiến hành tổng kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn.

Các điểm ngành chức năng Bình Dương kiểm tra kỹ nhất là quán bar, karaoke, cà phê nhạc, nhà hàng ăn uống… nơi dễ xảy ra cháy nổ, đặc biệt là loại hình dịch vụ karaoke.

Đại diện Công an thành phố Thuận An (địa phương vừa xảy ra vụ cháy cơ sở karaoke An Phú) cho biết, trong ngày ra quân kiểm tra, bước đầu các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhất là karaoke cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ pháp lý theo quy định.

Công an Bình Dương kiểm tra cơ sở karaoke trên địa bàn

Tuy nhiên, tại một số cơ sở kinh doanh karaoke có trang trí vật dễ cháy, cơi nới một số điểm không đúng với thiết kế ban đầu… nên lực lượng chức năng đề nghị tháo ngay tại thời điểm kiểm tra.



“Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh Bình Dương, địa phương thành lập nhiều tổ tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Xử lý nghiêm các vi phạm về PCCC, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động các trường hợp vi phạm theo quy định”, đại diện chính quyền thành phố Thuận An cho biết.

Như Tiền Phong đã đưa tin, vụ cháy cơ sở karaoke An Phú vào đêm 7/9 ban đầu khởi phát từ tầng 2 tòa nhà 3 tầng sau đó cháy lan trên diện rộng. Khi lực lượng chức năng vào bên trong phòng hát, phát hiện nhà vệ sinh đóng cửa có nhiều thi thể bên trong.

Vụ hỏa hoạn đã làm chết 32 người. Hiện còn 4 nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa An Phú và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, sức khỏe đã ổn định.