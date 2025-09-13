Vụ việc Nguyễn Nam Đại Thuận (36 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) xuống tay dã man với gia đình vợ "hờ" khiến 3 người tử vong và 1 cháu bé bị thương nặng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

Trong vụ việc này, cháu T.T.P. (12 tuổi, con của nạn nhân Nguyễn Thị Kim H.) đã kịp thời chạy thoát nên không bị nghi phạm giết chết. Cháu P. hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Được biết, trong lúc nguy cấp, P. dù bị thương vẫn cố gắng trèo qua bức tường cao phía sau nhà để thoát thân. Sau đó, P. được một người bạn đưa vào nhà.

Cháu K. đã dũng cảm cứu bạn trong tình huống nguy cấp. (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Nguồn tin trên báo Thanh Niên cho biết, cháu bé giúp đỡ P. là T.C.K. (12 tuổi). Khu vực cháu P. leo tường để chạy thoát sự truy đuổi của nghi phạm cao khoảng 2m. Tại bờ tường nhà nạn nhân có thang nối với nhà hàng xóm.

Kể lại sự việc cứu bạn, cháu K. run rẩy nhớ lại, vào lúc đêm khuya, cháu nghe thấy tiếng la hét của nhà bên cạnh. Một lúc sau, K. thấy có tiếng đập cửa kêu cứu ở phía sau nhà. Lúc này, nam sinh đã mở cửa thì thấy P. chảy máu rất nhiều, ở cánh tay bị đứt thấu xương. K. nhanh chóng đưa bạn vào giường nghỉ ngơi, đồng thời khóa chặt cửa mặc dù nghi phạm vẫn gõ cửa phía ngoài.

K. kể thêm, khi thấy P. yếu ớt, cháu đã lấy nước cho bạn uống. Chờ đến khoảng gần 3 giờ sáng, khi có cán bộ công an đến thì K. mới mở cửa để mọi người đưa P. đi cấp cứu.

Cháu P. may mắn thoát chết, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. (Ảnh: Báo Người Lao Động)

Theo thông tin trên báo Người Lao Động, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết nạn nhân P. nhập viện lúc 2 giờ 23 phút ngày 13/9 trong tình trạng đa vết thương ngực 2 bên, vết thương tay trái, cẳng chân trái, vết thương vai trái,... do bị đâm. Các bác sĩ đã tiến hành mổ khâu vết thương phần mềm, dẫn lưu màng phổi cho bệnh nhân P. Hiện sức khỏe của nạn nhân đã tạm ổn.

Như đã đưa tin, sáng 13/9, mạng xã hội chấn động trước thông tin một gia đình ở Đắk Lắk bị truy sát trong đêm. Theo đó, Nguyễn Nam Đại Thuận chung sống với chị Nguyễn Thị Kim H. (ở Tổ dân phố 10, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) như vợ chồng và có một con chung hiện 3 tuổi. Chị H. đưa Thuận về nhà mẹ đẻ sống cùng. Trong quá trình chung sống, giữa Thuận và mẹ chị H. có xảy ra mâu thuẫn. Mẹ chị H. không cho Thuận sống cùng nhà nữa.

Đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận.

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng kinh hoàng. (Ảnh: Báo Tiền Phong)

Đến rạng sáng ngày 13/9, đối tượng ra tay sát hại cả gia đình chị H., chỉ tha cho con gái chung mình và chị H. Vụ việc khiến chị H. cùng mẹ và em trai tử vong.

Cơ quan chức năng đã bắt được Thuận sau khoảng 7 giờ gây án. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.