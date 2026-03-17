Vụ tai nạn kinh hoàng trên cao tốc khiến 2 mẹ con cô giáo tử vong: Xót xa khi lời hẹn “tuần sau về” với gia đình mãi dang dở

Mới đây, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào trưa 14/3 trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo (đoạn qua xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa) đã khiến hai mẹ con cô giáo tử vong, để lại nỗi đau xé lòng cho gia đình và đồng nghiệp. Bi kịch xảy ra quá bất ngờ trong một chuyến đi bình thường, khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, xót xa trước mất mát quá lớn của một gia đình nhỏ.

Được biết, nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là cô giáo N.Y.M (32 tuổi), giáo viên dạy toán tại Trường THPT Lê Lợi, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng cùng con trai P.M.L (8 tuổi, học lớp 2).

Chia sẻ với báo Thanh niên, ông Nguyễn Kinh (cha ruột cô M.) gần như không nói nên lời. "Cho đến lúc này tôi vẫn chưa hiểu điều gì đã xảy ra, nguyên nhân vì sao", ông Kinh nghẹn ngào.

Ông Nguyễn Văn Ba (anh họ của cô M.) cho biết vợ chồng M. có nhà riêng tại Phan Thiết. Trước đó, gia đình hẹn trưa thứ bảy sẽ về nhà cha mẹ chơi. Bà ngoại (mẹ cô M.) đã chuẩn bị nấu cơm gà, món ăn mà cháu ngoại yêu thích. Tuy nhiên, cô M. gọi điện báo có công việc nên không thể về, hẹn tuần sau.

Theo ông Ba, không ai trong gia đình biết vợ chồng cô M. đi đâu, cho đến khi nghe tin tai nạn trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo xảy ra ở xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa (xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận cũ).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cao tốc khiến 2 người tử vong

Tai nạn xảy ra từ hơn 11 giờ trưa 14/3, nhưng đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, gia đình mới nhận được thông tin. Người báo tin là đồng nghiệp của chồng cô M. Sau khi biết sự việc, gia đình lập tức đưa hai mẹ con từ bệnh viện về xã Hồng Thái lo hậu sự.

Ông Ba nghẹn ngào cho biết, cháu L. từ nhỏ sống với ông bà ngoại, học lớp 1 tại xã Hồng Thái. Khi lên lớp 2 thì ba mẹ đưa vào Phan Thiết học. Chỉ còn khoảng hai tháng nữa là kết thúc năm học thì xảy ra tai nạn đau lòng này".

Trước đó, theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, khoảng 11h38 ngày 14/3, nam tài xế N.V.V. (31 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) cầm lái xe tải chạy trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, hướng Nam - Bắc. Khi đến đoạn km116+100 (xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa) tông mạnh vào đuôi ô tô do nam tài xế P.N.A. (39 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) cầm lái.

Sau va chạm, hai người ngồi hàng ghế sau ô tô tử vong, hai nạn nhân là vợ và con của anh A.. Còn anh A. bị thương nặng, hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa phối hợp Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 và đơn vị quản lý đường cao tốc có mặt khám nghiệm hiện trường, đồng thời trích xuất camera trên các phương tiện và khu vực xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.

Lực lượng chức năng xác định nguyên nhân bước đầu dẫn đến vụ tai nạn do tài xế ô tô đang dừng xe trên làn đường xe chạy (làn 2); không đặt cảnh báo phía sau xe theo quy định và tài xế xe tải thiếu chú ý quan sát. Vị trí xảy ra vụ tai nạn không có dải dừng khẩn cấp.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra.