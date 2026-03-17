Sáng 17-3, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến một người tử vong, nhiều phương tiện hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến một người đi bộ tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16-3 tại Km 190, Quốc lộ 29 (đoạn qua xã Pơng Đrang, tỉnh Đắk Lắk).

Vào thời điểm trên, xe tải mang BKS: 47C-304.82 do anh Huỳnh Nhơn (SN 1987, ngụ xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 29.

Khi đến đoạn đường trên, xe tải đâm vào 2 xe con và 1 xe bán tải đỗ cùng chiều, bên phải đường.

Sau đó, xe tải tiếp tục tông vào anh Lê Quốc K. (SN 2005, ngụ xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk) đang đi bộ phía trước cùng chiều.

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến anh Lê Quốc K. tử vong tại chỗ, các phương tiện hư hỏng nặng.



