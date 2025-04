Liên quan đến vụ việc sản xuất và tiêu thụ sữa bột giả quy mô lớn bị phát hiện tại TP Hà Nội và một số địa phương, Bộ Công Thương khẳng định không chịu trách nhiệm quản lý các sản phẩm sữa bột giả do Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma và Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group sản xuất.

Cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu tại Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood phục vụ điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

"Không thuộc đối tượng quản lý"

Theo đại diện Bộ Công Thương, các nhóm danh mục sữa bột giả là sản phẩm thuộc hai công ty này không thuộc đối tượng quản lý của bộ. "Bộ Công Thương có trách nhiệm quản lý đối với nhóm sản phẩm sữa chế biến thông thường, không bao gồm các sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, hay dược phẩm có thành phần dinh dưỡng đặc biệt. Các sản phẩm này hiện nay do Bộ Y tế quản lý" - đại diện Bộ Công Thương khẳng định.

Việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của sở kế hoạch và đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Liên quan đến việc các doanh nghiệp này hoạt động trong suốt 4 năm mà không bị phát hiện, Bộ Công Thương cho biết lực lượng quản lý thị trường luôn theo dõi, giám sát và phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa nói chung, bao gồm cả mặt hàng sữa và thực phẩm chức năng.

Tuy nhiên, do các doanh nghiệp này không thuộc thẩm quyền quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương, nên bộ không thực hiện thanh tra chuyên ngành, kiểm tra định kỳ hay hậu kiểm đối với hoạt động sản xuất và cung ứng sữa của họ. Bộ chỉ có thể tiến hành kiểm tra khi phát hiện dấu hiệu vi phạm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bộ Y tế cung cấp hồ sơ chuyên môn

Trong khi đó, theo Bộ Y tế, việc quản lý an toàn thực phẩm được quy định tại Luật An toàn thực phẩm, trong đó quản lý an toàn thực phẩm của các bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Công Thương và UBND các cấp.

Sản phẩm sữa do Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group sản xuất. Ảnh chụp màn hình

Đại diện Bộ Y tế khẳng định việc tiếp nhận và cấp phép bản công bố sản phẩm được thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Căn cứ theo Nghị định 15-2018, các doanh nghiệp có trách nhiệm tự công bố sản phẩm và chịu trách nhiệm về chất lượng cũng như tính pháp lý của hồ sơ công bố.

Với các nhóm sản phẩm đặc biệt như thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt và sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ đến 36 tháng tuổi, hồ sơ công bố sẽ được tiếp nhận và cấp giấy xác nhận tại UBND cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Cơ quan nhà nước chỉ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, không kiểm nghiệm mẫu sản phẩm trước khi cấp phép.

Bộ Y tế cho rằng với vai trò là thường trực ban chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm, hàng năm bộ xây dựng và ban hành kế hoạch hậu kiểm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm làm cơ sở cho các bộ, ngành và địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch của mình.

Đại diện Cục An toàn thực phẩm cho biết các đơn vị chuyên môn đã và đang phối hợp với Bộ Công an để cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan; đồng thời hỗ trợ điều tra, kiểm định chất lượng sản phẩm nhằm để Bộ Công an có căn cứ xử lý đúng pháp luật, truy cứu rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nhiều sản phẩm sữa bột dành cho trẻ nhỏ bị làm giả

Trong vụ việc gần 600 sản phẩm sữa giả bị phát hiện trên thị trường, các chuyên gia cho rằng phần lớn sản phẩm thuộc nhóm sữa tăng cân, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng.

Như vậy, trách nhiệm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế, UBND và chi cục an toàn thực phẩm địa phương cũng như các vị có chức năng kiểm tra, hậu kiểm, trong đó có quản lý thị trường.