Vụ sữa bột nhiễm khuẩn ở Pháp: Cục An toàn thực phẩm liên tục thông tin cho người tiêu dùng

Theo Cục An toàn thực phẩm, sự cố an toàn thực phẩm trên được Pháp phát hiện từ năm 2017. Từ thời điểm đó, Cục An toàn thực phẩm đã kịp thời nắm bắt và cung cấp thông tin liên tục cho người tiêu dùng, đồng thời có những biện pháp thu hồi và ngăn chặn các sản phẩm nhiễm khuẩn vào Việt Nam.

Đến nay, sau 5 năm điều tra, theo thông tin nhận được, Công ty Lactalis đã bị công tố viên cáo buộc hình sự theo quy định của nước sở tại.

Trụ sở tập đoàn Lactalis tại Laval, Pháp ngày 14/1. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, ngày 16/2, công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp cho biết hãng đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua, trong đó hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột Salmonella.

Các công tố viên đã đưa ra cáo buộc hình sự đối với công ty Lactalis, một trong những nhà sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa lớn nhất thế giới, vì có hành vi gian lận nghiêm trọng, gây tổn hại sức khỏe người tiêu dùng và không thực hiện lệnh thu hồi sản phẩm sữa nhiễm khuẩn. Đại diện Lactalis cho biết đang hợp tác với cơ quan điều tra.



Cuối năm 2017, nhiều trẻ sơ sinh ở Pháp được chẩn đoán bị ngộ độc khuẩn Salmonella sau khi được cho uống các sản phẩm sữa, chủ yếu là sữa Milumel và sữa Picot của Công ty Lactalis sản xuất tại nhà máy Craon.

Cụ thể, trong vòng 3 ngày sau khi được cho uống các sản phẩm sữa bột của Lactalis, 36 trẻ sơ sinh đã xuất hiện các triệu chứng nhiễm khuẩn salmonella. Tây Ban Nha và Hy Lạp cũng báo cáo các trường hợp bị nhiễm khuẩn đường ruột. Vào thời điểm đó, Lactalis thừa nhận rằng các sản phẩm sữa bột của hãng cung cấp ở hơn 80 quốc gia khác đã bị ảnh hưởng.

Tháng 1/2018, Lactalis đã thu hồi toàn bộ lô sữa bột sản xuất tại nhà máy Craon, ước tính hơn 12 triệu hộp. Lactalis cho biết lô sữa nhiễm khuẩn được sản xuất vào nửa đầu năm 2017.

Salmonella thuộc họ Enterobacteriaceae (vi khuẩn đường ruột) là một giống vi khuẩn hình que, trực khuẩn gram âm, kị khí tùy nghi không tạo bào tử, di động bằng tiên mao, sinh sống trong đường ruột, có đường kính khoảng 0,7 µm đến 1,5 µm, dài từ 2 µm đến 5 µm và có vành lông rung hình roi.

Các chủng vi khuẩn Salmonella gây ra các bệnh như thương hàn, phó thương hàn, nhiễm trùng máu và ngộ độc thực phẩm. Các triệu chứng do Salmonella gây ra chủ yếu là tiêu chảy, ói mửa, buồn nôn xuất hiện sau 12 - 36 giờ sau khi tiêu thụ thực phẩm nhiễm Salmonella. Các triệu chứng thường kéo dài từ 2 - 7 ngày.