Vào ngày 7/8, dư luận Hàn Quốc chấn động trước thông tin nam diễn viên Park Shi Hoo bi tố cáo làm "tú ông". Theo đó, cô A đã đăng đàn chỉ trích Park Shi Hoo môi giới mại dâm cho chồng cô, khiến gia đình cô tan nhà nát cửa. Cô A cho biết Park Shi Hoo đã tiếp cận, làm thân rồi dần dà dẫn dụ chồng cô mua dâm từ năm 2020. Người tố cáo tuyên bố sẽ công bố thêm bằng chứng Park Shi Hoo môi giới mại dâm trong những ngày tới. Cô cũng cho biết không sợ bị nam diễn viên này kiện ra tòa vì bản thân chẳng còn gì để mất và tag thẳng tài khoản chính chủ của Park Shi Hoo vào bài đăng trên mạng xã hội.

Đến ngày 8/8, các bên liên quan đã đều lên tiếng về nghi vấn này. Đầu tiên là công ty quản lý của Park Shi Hoo. "Chúng tôi muốn làm rõ rằng những cáo buộc trong bài đăng trực tuyến 'Diễn viên Park Shi Hoo giới thiệu phụ nữ cho người đàn ông có gia đình, làm tan cửa nát nhà' là hoàn toàn sai sự thật. Chúng tôi sẽ có hành động pháp lý đối với vấn đề này" - Hoo Factory lên tiếng.

Công ty Park Shi Hoo phủ nhận vụ việc

Tiếp theo, người đàn ông trong câu chuyện trả lời phỏng vấn của Sports Kyunghang nhằm làm rõ câu chuyện. Người đàn ông cho biết mối quan hệ với Park Shi Hoo chỉ là đồng hương, nam diễn viên cũng chưa từng giới thiệu phụ nữ cho anh. Số điện thoại này thực chất là của mẹ nam diễn viên, cô gái trong ảnh cũng không quen biết Park Shi Hoo. Ngoài ra, người đàn ông cho biết đã ly hôn từ 6 năm trước, nên không có chuyện Park Shi Hoo là tác nhân gây tan cửa nát nhà.

Cuối cùng, cô gái xuất hiện trong tin nhắn, được cho là "gái bán hoa" cũng đã lên tiếng. Cô cho biết hình ảnh của mình bị sử dụng trái phép, cô hoàn toàn không quen biết Park Shi Hoo và người đàn ông trong câu chuyện. "Tôi đã thu thập bằng chứng về những tổn hại mà tôi phải chịu, nếu ảnh của tôi không được xóa và đính chính thông tin sai lệch, tôi sẽ xem xét hành động pháp lý".

Người đàn ông bị tố cáo mua dâm và cô gái bị coi là "gái bán dâm" trong vụ việc lên tiếng đính chính

Dù vụ việc đã phần nào ngã ngũ nhưng cáo buộc môi giới mại dâm càng khiến hình ảnh của Park Shi Hoo thêm hoen ố, nhất là ở thời điểm anh sắp trở lại với phim mới The Mentalist . Vào năm 2013, Park Shi Hoo từng vướng bê bối tình dục chấn động. Anh bất ngờ bị nữ thực tập sinh 22 tuổi (gọi là B) của 1 công ty giải trí tố cưỡng bức cô. Park Shi Hoo phủ nhận cáo buộc. Anh thừa nhận có quen biết và phát sinh mối quan hệ tự nguyện với B, trong khi B lại khẳng định tài tử họ Park giở trò đồi bại với cô khi cô say rượu.

Vụ đấu tố và kiện tụng này kéo dài rất lâu, nhưng cảnh sát không thể bắt giữ Park Shi Hoo vì không đủ chứng cứ. Cùng lúc này, B bị chứng minh là đã nói dối, cô không hề bất tỉnh trong đêm ở cùng Park Shi Hoo khi vẫn gửi tin nhắn cho mẹ, bạn thân C và một người đàn ông bí ẩn. Đặc biệt người bạn thân C còn đứng ra tố B là kẻ hai mặt, lợi dụng cô để hãm hại Park Shi Hoo. Cuối cùng, B quyết định rút đơn kiện, Park Shi Hoo được trắng án vả đâm đơn kiện nữ thực tập sinh B, bạn của cô và CEO của công ty quản lý cũ tội vu khống, tống tiền.

Park Shi Hoo tan tành sự nghiệp vì dính vào bê bối cưỡng dâm ầm ĩ 1 thời

Dù được chứng minh vô tội nhưng Park Shi Hoo vẫn bị chỉ trích thậm tệ, sự nghiệp gần như chấm hết. Các hợp đồng quảng cáo đều mất hết, những dự án phim chưa quay của anh đều bị hủy bỏ. Park Shi Hoo phải qua Mỹ sống một thời gian. Đến năm 2020, anh quay lại showbiz nhưng không cách nào có thể lấy lại hào quang.

Park Shi Hoo từng là ngôi sao hạng A được đánh giá có cả tài lẫn sắc của showbiz Hàn. Trước khi dính tai tiếng đời tư, anh được biết đến với các tác phẩm Queen of Reversals, The Princess’ Man, Nàng Alice Phố Cheongdamdon . Theo tờ Nate, Park Shi Hoo từng nổi tiếng đến mức biên kịch phim Queen of Reversals phải sửa kịch lại kịch bản để nhân vật của anh có cái kết đúng ý khán giả hơn.

Nguồn: KoreaBoo