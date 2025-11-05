Mới đây, theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, một phụ huynh đã gửi đơn trình báo lên Công An khi hình ảnh con gái trong phòng thay đồ của tiệm photobooth PIXIE (Bạch Mai, Hà Nội), đã bị quay lén và phát tán lên mạng xã hội, trang mạng đen. Cuộc sống của nạn nhân. đảo lộn, ảnh hưởng tâm lý vì rất nhiều người gửi in nhắn "tấn công" sau vụ việc này.

Hình ảnh từ camera ghi lại (Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam)

Sau đó, phía PIXIE lên tiếng trên fanpage, xác nhận một số đoạn clip bị “hack cắt từ camera phòng treo đồ”, đồng thời khẳng định đây là khu vực công cộng để chỉnh trang tóc tai, thử và khoác đồ - không phải phòng thay đồ riêng tư.

Tiệm cho biết đã treo biển cảnh báo khách không cởi đồ, có nhà vệ sinh riêng bên ngoài để thay trang phục, và ngay sau khi phát hiện sự cố, họ đã vô hiệu hóa camera nghi bị xâm nhập, liên hệ gỡ clip, phối hợp với nạn nhân và cơ quan chức năng, tự nhận là bên bị xâm nhập trái phép.

Tuy nhiên, vụ việc vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, nhất là những người thường xuyên sử dụng dịch vụ photobooth - một hình thức giải trí đã phổ biến suốt vài năm trở lại đây.

Lần nữa, câu chuyện quyền riêng tư, tính bảo mật trong các không gian chụp ảnh khép kín "nóng" trở lại. Chia sẻ của PIXIE rằng camera bị “bên thứ ba hack và lan truyền nhằm mục đích xấu” cũng khiến dư luận lo ngại về mức độ bảo mật dữ liệu và an toàn camera tại các dịch vụ như photobooth.

Vấn đề này cũng từng được chúng tôi đặt ra trong buổi phỏng vấn với hai người chủ photobooth nổi tiếng trên toàn quốc. Đó là Photoism - thương hiệu nhượng quyền trực tiếp từ Hàn Quốc và PHOTO TIME - chuỗi do người Hàn sáng lập tại Việt Nam.

Anh Back Chanyoung - người sáng lập kiêm giám đốc PHOTO TIME cho biết đơn vị chỉ lắp camera ở khu vực booth chụp hình và không gian chung, tuyệt đối không đặt trong phòng thay đồ hay các khu vực riêng tư.

Với những camera này, dữ liệu chỉ được lưu tối đa 30 ngày nhằm mục đích giám sát an ninh, sau đó tự động xoá.

“Chỉ nhân viên IT được phân quyền mới có thể truy cập. Việc sử dụng hình ảnh khách hàng để quảng bá luôn phải có sự đồng ý trước. Nếu chưa có sự cho phép, chúng tôi tuyệt đối không đăng tải dưới bất kỳ hình thức nào,” anh Back Chanyoung cho hay.

Về hình ảnh của khách hàng khi chụp tại cửa tiệm cũng được lưu trên hệ thống trong 3 ngày để hỗ trợ tải lại nếu cần, sau đó tự động xoá. Và tất nhiên, khi tiệm muốn dùng hình ảnh này để quảng bá, truyền thông luôn phải xin phép.

Cũng chung quan điểm này, anh Nguyễn Thanh Sang - General Manager Photoism khẳng định luôn rằng đơn vị của anh luôn đặt trải nghiệm an toàn, riêng tư… của khách hàng lên hàng đầu.

Photoism sử dụng CCTV để theo dõi lượng khách ra vào, không lắp ở phòng thay đồ; toàn bộ phòng chụp được thiết kế kín, có rèm che, khách tự thao tác từ chụp đến in ảnh. “Hệ thống không giữ bất kỳ bản ảnh nào. File chỉ tồn tại tạm thời để khách tải qua QR code, sau tối đa 72 giờ sẽ tự động xoá sạch,” anh Thanh Sang nói thêm.

Không chỉ đầu tư máy móc, cả PHOTO TIME và Photoism đều áp dụng quy định chặt chẽ với nhân sự. Kể cả nhân viên part-time, khi ký hợp đồng đều phải tuân thủ nguyên tắc bảo mật, không phát tán hình ảnh khách hàng. Hàng tháng, công ty tổ chức họp, rà soát, tập huấn lại quy trình để tránh vi phạm.

“Nhân viên được training định kỳ để nhắc lại nguyên tắc: tuyệt đối không tự ý phát tán hình ảnh, chia sẻ thông tin khách hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu muốn chụp thêm ảnh (check-in sự kiện, xin phép chia sẻ hình đẹp lên mạng xã hội), nhân viên luôn phải hỏi ý kiến khách hàng trước. Không có ngoại lệ,” anh Thanh Sang chia sẻ.

Thực tế, ngay cả khi không có rò rỉ dữ liệu, photobooth vẫn không phải không gian “riêng tư tuyệt đối”. Vẫn có trường hợp khách vô tình bước vào giữa lúc người khác đang chụp, hoặc phát sinh các sự cố ngoài mong muốn. Bởi vậy, nhiều ý kiến cho rằng bên vận hành photobooth cần chịu trách nhiệm tối đa: thiết kế không gian an toàn, cảnh báo rõ ràng, cụ thể, quy trình giám sát minh bạch, và hệ thống bảo mật đạt chuẩn,...

Trong bối cảnh dịch vụ photobooth ngày càng phổ biến, sự cố tại PIXIE đang đặt ra một bài toán lớn hơn: Không chỉ xử lý khủng hoảng truyền thông, mà là chuẩn hóa tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu trong ngành.

Khách hàng bước vào phòng chụp với kỳ vọng về sự vui vẻ và lưu giữ kỷ niệm - không ai mong hình ảnh riêng tư trở thành nội dung bị rò rỉ. Và khi “niềm tin” trở thành phần quan trọng của một tấm ảnh, mọi lỗ hổng an ninh đều mang cái giá lớn hơn con số lợi nhuận.

Chúng tôi đã liên hệ với chủ của PIXIE, thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật.

Trần Hà.