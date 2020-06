Vụ phụ huynh tát trẻ mẫu giáo: Người mẹ chính thức xin lỗi, công khai luôn ảnh đôi mắt bầm tím của con mình

Sáng nay (11/6), cộng đồng mạng vô cùng bức xúc trước vụ việc xảy ra tại một trường mầm non ở Nghệ An. Theo đó, hai bé N. và D. có nô đùa với nhau, dẫn đến việc bé D. bị xước ở dưới mí mắt. Trong lúc nóng giận, chị Đ. - mẹ cháu D đã đến lớp, tát cháu N. trước sự chứng kiến của giáo viên chủ nhiệm và một số phụ huynh khác. Điều này khiến mẹ cháu N. vô cùng bức xúc, đề nghị chị Đ. có lời xin lỗi, đồng thời yêu cầu công an vào cuộc điều tra vụ việc.

Mới đây, sau nhiều tranh cãi một facebook có tên N.Đ, được cho là mẹ cháu D. đã chính thức lên tiếng về vụ việc. Trên trang facebook cá nhân, chị Đ. đã đăng tải tâm thư xin lỗi gửi đến gia đình cháu N. Đồng thời bà mẹ này cũng chia sẻ bức ảnh chụp vết thương của con trai mình. Bé D. bị xước và bầm tím vùng mắt. Chị Đ. thừa nhận, mình đã quá nóng nảy khi nhìn thấy vết thương của con trai, dẫn đến hành vi không đúng với bé N.

Vết thương của cháu D.

Cụ thể, chị Đ. chia sẻ như sau: Thưa mọi người, thưa gia đình bạn N. Khi thấy con bị như thế này tôi quá đau lòng. Là một người mẹ, tôi đã quá nóng nảy khi hành xử. Nhưng làm người ai cũng có lúc sai. Tôi sai tôi xin được nhận lỗi. Tôi đã đến nhà bạn N. để xin lỗi gia đình. Chuyện đã xảy ra tôi cũng không phủ nhận lỗi của tôi. Tôi sai khi nhỡ tay tát cháu N. Tôi chỉ mong mọi người và trên hết là gia đình bạn N. hiểu và thông cảm. Chân thành xin lỗi gia đình bạn N. và cháu N.".

Chị Đ. cũng chia sẻ, có facebook mạo danh chị để đăng những lời lẽ thách thức gia đình cháu N. và cộng đồng mạng: "Facebook có đăng status và trả lời mọi người đó không phải là của tôi. Mong mọi người xem xét".

Hiện tại, dư luận đang bày tỏ nhiều ý kiến trái chiều xung quanh vụ việc. Người cho rằng mẹ cháu N. đã không thành thật khi nói về vết thương của cháu D. và việc chị Đ. mất bình tĩnh khi nhìn thấy thương tích của con là điều có thể thông cảm.

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng, dù cháu N. có sai khi đánh bạn thì chị Đ. cũng không nên mất bình tĩnh khi giải quyết vấn đề liên quan đến trẻ nhỏ.