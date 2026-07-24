Vụ việc Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An (thuộc Công ty TNHH Y học Nghệ An, số 72 Lê Lợi, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) sử dụng thủ đoạn “vẽ bệnh”, thổi phồng tình trạng sức khỏe để buộc bệnh nhân chi trả các gói điều trị với giá cao gấp nhiều lần thực tế đang gây chấn động dư luận.

Các đối tượng vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An khởi tố.

Ngay sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An khởi tố 10 đối tượng về tội Lừa dối khách hàng theo khoản 2, Điều 196 Bộ luật Hình sự, Sở Y tế Nghệ An đã có thông tin sơ bộ về phòng khám này.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, ngày 4/9/2024, Sở cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh lần đầu cho Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An.

Ngày 20/5/2025, Sở Y tế Nghệ An ban hành quyết định điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động do bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn cho Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An trực thuộc Công ty TNHH Y học Nghệ An đúng theo quy định của pháp luật.

Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An.

Trong thời gian qua, Sở Y tế Nghệ An thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động của Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An.

Cụ thể, tháng 11/2024, Sở Y tế Nghệ An đã kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An. Qua kiểm tra, Sở Y tế đã phát hiện một số hành vi vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định.

Tháng 1/2025, Sở Y tế Nghệ An ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Y học Nghệ An với 2 hành vi vi phạm là: cơ sở không báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi người hành nghề; cơ sở cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn.

Cả 2 hành vi trên bị phạt tổng số tiền 86.000.000 đồng. Đồng thời, phòng khám bị tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động khám bệnh trong thời hạn 2 tháng và bị tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn trong thời hạn 1 tháng.

Sở Y tế Nghệ An cũng đã ban hành văn bản gửi UBND thành phố Vinh đề nghị giám sát hoạt động của Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An trong thời gian bị đình chỉ hoạt động.

Sau khi hết thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở hoạt động trở lại.

Máy móc trang thiết bị y tế được các đối tượng sử dụng.

Tháng 5/2025, sau khi tiếp nhận nhiều phản ánh của dư luận và một số đơn thư của công dân, Sở Y tế Nghệ An đã thành lập đoàn và kiểm tra ngay hoạt động của Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An.

Sở Y tế tiếp tục phát hiện 2 hành vi vi phạm: cơ sở không báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi người hành nghề và không đeo biển tên. Sở đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 8,7 triệu đồng.

Trong năm 2026, Sở Y tế Nghệ An tiếp tục xây dựng kế hoạch hậu kiểm và nhận định diễn biến vụ việc tại Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An có dấu hiệu ngày càng phức tạp.

Do đó, Sở đã chủ động phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An theo kế hoạch triển khai thực hiện quy chế phối hợp số: 03/QCPH-BCA-BYT giữa Bộ Công an và Bộ Y tế về bảo đảm an ninh, trật tự trong lĩnh vực y tế.

Ngày 3/6/2026, Sở Y tế Nghệ An cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu và thông tin liên quan đến quá trình cấp phép, quản lý và hoạt động của Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An để phục vụ công tác điều tra theo quy định.

Đến ngày 23/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ban hành quyết định khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế Nghệ An khẳng định, trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan Cảnh sát điều tra và các cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết vụ án. Đồng thời tiếp tục thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo đúng quy định của pháp luật.