Vụ phát hiện chồng ngoại tình qua lọ mứt dâu của Shakira

Mối tình từng khiến cả thế giới ngưỡng mộ giữa Shakira và Gerard Piqué đang trở thành chủ đề được bàn luận trở lại sau chung kết World Cup 2026.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Gerard Piqué ngồi trên khán đài theo dõi màn trình diễn của Shakira tại chung kết World Cup 2026 được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt quan tâm, bàn tán. Theo tờ Times of India , cựu trung vệ người Tây Ban Nha có mặt tại sân MetLife (Mỹ) cùng hai con trai Milan và Sasha. Trong khi hai cậu bé hào hứng hát theo màn trình diễn của mẹ, Piqué gần như không bộc lộ cảm xúc.

Chỉ vài giây xuất hiện trên sóng truyền hình cũng đủ khiến chuyện tình kéo dài hơn một thập kỷ giữa anh và Shakira một lần nữa bị "đào lại". Đây được xem là lần hiếm hoi cả hai cùng xuất hiện tại một sự kiện quy mô lớn kể từ sau cuộc chia tay năm 2022.

Clip ghi lại khoảnh khắc Shakira trình diễn - và biểu cảm của bạn trai cũ trên khán đài. Nguồn: X.

Từ đây, hàng loạt câu chuyện xoay quanh cuộc chia tay ồn ào của cặp đôi, trong đó có giai thoại nổi tiếng về "lọ mứt dâu", lại được cư dân mạng nhắc đến.

Visual như tượng tạc của Shakira cũng nhận về nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng. Nguồn: Vincent Carchietta

Phát hiện ngoại tình nhờ "lọ mứt dâu" từng khiến cả thế giới bàn tán

Năm 2023, sau khi Shakira phát hành ca khúc Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 với nhiều ca từ được cho là nhắm thẳng vào Piqué, truyền thông Tây Ban Nha đồng loạt lan truyền một câu chuyện tưởng chỉ có trên phim.

Theo tờ Marca , trong một lần đi công tác trở về, Shakira phát hiện lọ mứt dâu trong tủ lạnh đã bị ăn gần hết. Điều khiến cô chú ý là trước đó, nữ ca sĩ từng nhiều lần chia sẻ chỉ mình cô thích ăn mứt dâu, còn Piqué và hai con đều không động tới món này.

Chi tiết tưởng rất nhỏ ấy được cho là đã khiến Shakira bắt đầu nghi ngờ có người lạ thường xuyên xuất hiện trong nhà khi cô vắng mặt.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội, thậm chí còn được nhiều người liên hệ với MV Te Felicito . Trong video ca nhạc này, Shakira có một phân cảnh mở tủ lạnh và nhìn thấy một chiếc đầu người bên trong. Không ít cư dân mạng cho rằng đó là "ẩn ý" về sự phản bội mà cô từng trải qua.

Shakira và bạn trai cũ từng có 11 năm bên nhau, là cặp đôi nổi tiếng trong giới thể thao và showbiz.

Bên cạnh đó, nhiều chương trình giải trí tại Tây Ban Nha cũng đưa tin Shakira từng thuê thám tử tư theo dõi Piqué và từ đó phát hiện anh có mối quan hệ với Clara Chía Martí - cô gái kém anh 12 tuổi, khi đó là nhân viên tại công ty Kosmos do cựu trung vệ người Tây Ban Nha sáng lập.

Tuy nhiên, những thông tin này chưa từng được nữ ca sĩ xác nhận. Dù vậy, đây vẫn là một trong những giai thoại nổi tiếng nhất từng gắn với vụ chia tay của cặp đôi.

Shakira và Gerard Piqué quen nhau vào năm 2010 trong quá trình thực hiện MV Waka Waka (This Time for Africa) - ca khúc chính thức của World Cup tại Nam Phi. Khi ấy, Shakira là người thể hiện bài hát, còn Piqué đang cùng tuyển Tây Ban Nha chinh phục chức vô địch thế giới.

Sau giải đấu, cả hai chính thức hẹn hò và trở thành một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất làng giải trí - thể thao thế giới. Họ có với nhau hai con trai là Milan (sinh năm 2013) và Sasha (sinh năm 2015), nhưng chưa từng tổ chức đám cưới.

Đến tháng 6/2022, Shakira và Piqué xác nhận chia tay sau hơn 11 năm gắn bó. Ít lâu sau, cựu trung vệ người Tây Ban Nha công khai hẹn hò Clara Chía Martí - nhân viên tại công ty Kosmos do anh sáng lập. Thời điểm cả hai bắt đầu mối quan hệ chưa bao giờ được xác nhận, nhưng nhiều đồn đoán cho rằng họ quen nhau trước khi Piqué và Shakira tuyên bố chia tay.

Piqué hẹn hò với bạn gái Clara Chía Martí. Ảnh: IGNV

Sau nhiều tháng thương lượng, Shakira đưa hai con sang Miami (Mỹ) sinh sống. Milan và Sasha hiện chủ yếu ở cùng mẹ, trong khi Piqué vẫn duy trì việc gặp gỡ, chăm sóc các con theo lịch thống nhất giữa hai bên.

Chia tay là giai đoạn đen tối nhất cuộc đời, giờ độc thân, thành công và đẹp

Những năm qua, Shakira nhiều lần cởi mở nói về quãng thời gian hậu chia tay. Trong cuộc phỏng vấn với Elle vào năm 2022, nữ ca sĩ người Colombia gọi đây là "the darkest hour of my life" (giai đoạn đen tối nhất cuộc đời). Theo cô, cuộc chia tay với Piqué diễn ra cùng lúc với áp lực từ truyền thông và những rắc rối pháp lý tại Tây Ban Nha, khiến mọi thứ gần như sụp đổ. Điều khiến Shakira đau lòng nhất không phải những gì bản thân phải đối mặt, mà là việc hai con trai bị cuốn vào sự chú ý của dư luận.

Hai năm sau, khi quảng bá album Las Mujeres Ya No Lloran , Shakira tiếp tục nhắc về hành trình chữa lành của mình.

Nữ ca sĩ ví bản thân như một người phải "nhặt từng mảnh xương để ghép lại" sau khi cuộc sống vỡ vụn. Theo cô, âm nhạc chính là cách biến nỗi đau thành sức mạnh, giúp cô từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Sau khi chuyển tới Miami (Mỹ) cùng hai con Milan và Sasha, Shakira dành phần lớn thời gian cho gia đình và công việc. Album Las Mujeres Ya No Lloran cùng tour lưu diễn cùng tên đánh dấu màn trở lại mạnh mẽ của nữ ca sĩ sau nhiều năm. Tour diễn liên tục cháy vé tại nhiều quốc gia, được xem là một trong những dấu mốc thành công nhất trong sự nghiệp của cô.

Sasha dạo này. Ảnh: IGNV.

Gần đây, Shakira còn trở thành tâm điểm khi biểu diễn trong show giữa giờ trận chung kết World Cup 2026 - màn trình diễn tiếp tục khẳng định vị thế của "Nữ hoàng nhạc World Cup" sau gần ba thập kỷ hoạt động.

Dù thừa nhận vẫn còn những vết thương chưa hoàn toàn lành lại, Shakira cho biết cô không còn xem việc tìm kiếm một mối quan hệ mới là ưu tiên. Thay vào đó, hai con trai và sự nghiệp âm nhạc là điều cô tập trung nhất ở thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, Piqué rút khỏi sân cỏ để điều hành công ty Kosmos và các dự án kinh doanh thể thao. Anh vẫn duy trì mối quan hệ với Clara Chía Martí, đồng thời phối hợp với Shakira trong việc chăm sóc Milan và Sasha.