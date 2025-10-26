Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Sơn khai nhận: Vào khoảng 21h ngày 25/10, Sơn đi mua đồ ăn ở đường Trần Phú, phường Phan Thiết thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm 4 thanh niên. Sau đó, Sơn dùng xe máy đuổi theo đến giữa cầu Dục Thanh, 2 bên đã xảy ra cãi vã, xô xát. Không làm chủ được bản thân, Sơn đã lấy dao mang theo đâm nhiều nhát về phía nhóm thanh niên.

Sơn khi về nhà đã kể lại vụ việc với người thân. Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, gia đình đã đưa Sơn cùng hung khí đến Công an phường Phan Thiết đầu thú, thông tin này được thuật lại trên báo Lâm Đồng.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Báo Lâm Đồng).

Trước đó, vào tối qua, người dân phát hiện 2 nam thanh niên nằm gục giữa cầu Dục Thanh (phường Phan Thiết) với nhiều vết thương do bị đâm.

Cả 2 được nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa An Phước (cách hiện trường khoảng 300m) để cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân N.M.T (16 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) đã tử vong. Người còn lại là N.C.C (22 tuổi - anh ruột của T) bị thương đang được điều trị.

Chia sẻ với tờ Tiền phong, người thân nạn nhân cho biết, 2 anh em có hoàn cảnh khó khăn, từ tỉnh Vĩnh Long lên phường Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) thuê trọ sinh sống, mưu sinh bằng nghề làm bánh chiên bán dạo.