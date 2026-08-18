Cựu Bí thư, Chủ tịch quận Hà Đông có trách nhiệm

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Lê Thanh Thản (76 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần sản xuất, xuất nhập khẩu Bemes; Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) về tội “Lừa dối khách hàng”.

Cùng vụ án, 5 cựu cán bộ UBND phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ, gồm: Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Duy Uyên, Bùi Văn Bằng, Nguyễn Văn Nam và Vương Đăng Quân bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan truy tố cáo buộc, ông Thản đã quảng cáo gian dối tính pháp lý của dự án CT6 Kiến Hưng về việc “Dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất” để khách hàng tin tưởng. Qua đó, ông bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ), thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng.

Dự án CT6 Kiến Hưng.

Liên quan vụ án, ngoài những người bị truy tố, Viện Kiểm sát xác định có hai cựu lãnh đạo quận Hà Đông (cũ) cùng các cá nhân thuộc Công ty Bemes, Sàn giao dịch bất động sản Mường Thanh và cơ quan quản lý nhà nước bị cáo buộc có trách nhiệm nhưng không bị xử lý hình sự.

Cụ thể, ông Lê Cường giữ chức Phó chủ tịch UBND quận Hà Đông, phụ trách quản lý đô thị từ tháng 7/2008 - 3/2012. Từ tháng 3/2012 - 5/2015, ông Cường là Chủ tịch UBND quận. Dự án CT6 Kiến Hưng được xây dựng từ ngày 31/10/2010 - 25/11/2012. Thời gian này, ông Cường còn được phân công phụ trách kinh tế, xây dựng và đất đai.

Tại các cuộc giao ban, ông Cường nhiều lần chỉ đạo Thanh tra xây dựng quận và UBND các phường tổ chức kiểm tra, phát hiện vi phạm tại các công trình trên địa bàn. Tuy nhiên, riêng dự án CT6 Kiến Hưng, ông không được UBND phường Kiến Hưng hoặc Thanh tra xây dựng quận Hà Đông báo cáo, đề xuất kiểm tra.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của ông Lê Cường có dấu hiệu của tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Do ông Cường đã bị xử lý về Đảng và chính quyền, cơ quan điều tra cho rằng không cần thiết xử lý hình sự.

Hay như ông Phạm Khắc Tuấn giữ chức Chủ tịch UBND quận Hà Đông từ tháng 5/2008 - 4/2012, sau đó làm Bí thư Quận ủy Hà Đông. Với tư cách Chủ tịch UBND quận, ông Tuấn phân công ông Lê Cường phụ trách quản lý xây dựng, đô thị.

Cơ quan điều tra xác định, ông Tuấn có thiếu sót ở mức độ gián tiếp của người đứng đầu nên không xem xét xử lý hình sự.

Hai phó tổng giám đốc công ty không biết dự án xây sai quy hoạch

Đối với nhóm cổ đông Công ty Bemes, Viện Kiểm sát cho rằng ông Lê Kim Giang sở hữu 6,8% cổ phần và bà Lê Thị Hoàng Yến sở hữu 3,2% cổ phần. Hai người không tham gia điều hành, tổ chức xây dựng hoặc quảng cáo gian dối để bán căn hộ nên không đủ căn cứ xử lý hình sự.

Ông Lê Thanh Thản trong phiên tòa trước đó.

Ông Lê Ngọc Anh, Phó tổng giám đốc Công ty Bemes, ký phiếu thu tiền và hóa đơn giá trị gia tăng theo chỉ đạo của ông Lê Thanh Thản nhưng không biết dự án xây sai quy hoạch; không tham gia xây dựng hoặc quảng cáo gian dối.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó tổng giám đốc Công ty Bemes, đại diện doanh nghiệp ký biên bản nghiệm thu đưa tòa CT6C vào sử dụng và ký các văn bản tính lại diện tích, giá tiền với khách hàng theo chỉ đạo của ông Thản. Cáo trạng xác định ông Sơn và ông Ngọc Anh là người làm thuê, không được hưởng lợi nên cơ quan điều tra không xử lý hình sự cả hai.

Đối với Sàn giao dịch bất động sản Mường Thanh, Viện Kiểm sát cho hay, các ông, bà: Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Văn Hùng, Lục Thị Mai Trang, Võ Song Bình, Hoàng Khương Duy và Đào Thị Thanh Huyền, liên quan việc thành lập sàn giao dịch hoặc bán căn hộ nhưng không biết quy hoạch dự án, không bàn bạc đưa thông tin gian dối và không hưởng lợi nên không có căn cứ xử lý hình sự.