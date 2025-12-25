Truy tố đại gia 'điếu cày' Lê Thanh Thản trong vụ chung cư CT6 Kiến Hưng

“Bẻ cong” quy hoạch dự án bằng công trình trái phép

Ông Lê Thanh Thản.

Theo cáo trạng, ông Lê Thanh Thản (SN 1949) bị truy tố về tội “Lừa dối khách hàng”. Ông Thản bị khởi tố, cấm đi khỏi từ tháng 7/2019.

Cùng vụ án, các bị can Đỗ Văn Hưng, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ và hai cựu Phó chủ tịch Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng; Vương Đăng Quân (cựu Phó chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông cũ) và Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vụ án dự kiến sẽ được TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử trong thời gian tới.

Theo nội dung cáo trạng, năm 2010, ông Lê Thanh Thản, với vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes, đã chỉ đạo triển khai xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông (Hà Nội). Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, chủ đầu tư đã vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Cụ thể, đối với khối nhà cao tầng, Công ty Bemes tự ý tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng, tăng số lượng căn hộ so với quy hoạch được duyệt. Đặc biệt, doanh nghiệp này còn xây dựng thêm tòa nhà CT6C, một hạng mục không hề có trong quy hoạch được phê duyệt.

Đối với khu nhà thấp tầng, chủ đầu tư cũng tăng diện tích đất xây dựng, tăng số căn, vi phạm chỉ giới đường đỏ và các quy định về quản lý trật tự xây dựng. Từ tháng 3/2011, ông Lê Thanh Thản bị xác định đã chỉ đạo cấp dưới quảng cáo, đưa thông tin gian dối về tình trạng pháp lý của dự án CT6 Kiến Hưng. Dưới danh nghĩa dự án “đủ điều kiện”, các căn hộ xây dựng trái phép được rao bán rộng rãi ra thị trường. Do giá bán thấp hơn nhiều dự án khác trong cùng khu vực, lại được quảng bá là “nhà giá rẻ cho người thu nhập thấp”, nên chỉ trong thời gian ngắn, 488 căn hộ tại CT6 Kiến Hưng đã được bán cho 488 khách hàng.

Cơ quan điều tra xác định, thông qua hành vi gian dối này, bị can Lê Thanh Thản đã thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 481 tỷ đồng.

Các bị can Nguyễn Duy Uyển, Bùi Văn Bằng, Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Văn Năm, Vương Đăng Quân và Mai Quang Bài là những người giữ chức vụ trong các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương, nhưng đã không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, không kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Hành vi thiếu trách nhiệm của các bị can này được xác định là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc các sai phạm kéo dài, gây thiệt hại cho người dân với tổng số tiền hơn 480 tỷ đồng, trong đó bao gồm giá trị quyền sử dụng đất trên 56 tỷ đồng.

Vụ án kéo dài nhiều năm

Trước đó, tháng 8/2023, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án này. Tuy nhiên, trong quá trình xét hỏi, đại diện VKS đã đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ thêm thiệt hại, quyền lợi của các bị hại cũng như trách nhiệm của các cá nhân liên quan. Sau gần 4 năm kể từ khi khởi tố, vụ án quay lại giai đoạn điều tra, trước khi được phục hồi và hoàn tất cáo trạng như hiện nay.

Tại phiên tòa trước đó, ông Lê Thanh Thản khai nhận việc mua lại Công ty Bemes từ năm 2009, nắm giữ 90% cổ phần, đồng thời cho rằng doanh nghiệp có xin chuyển đổi công năng dự án từ khách sạn sang căn hộ. Tuy nhiên, cáo trạng khẳng định việc chưa hoàn tất thủ tục pháp lý nhưng vẫn tổ chức xây dựng, bán căn hộ là hành vi vi phạm pháp luật hình sự.

Ông Lê Thanh Thản, thường được gọi là đại gia “điếu cày”, một cái tên từng gắn liền với hàng loạt dự án nhà giá rẻ mang thương hiệu Mường Thanh trên cả nước. Tuy nhiên, vụ án CT6 Kiến Hưng cho thấy mặt tối của quá trình phát triển nóng, khi lợi nhuận được đặt lên trên kỷ cương pháp luật, còn người mua nhà trở thành bên gánh chịu rủi ro lớn nhất.