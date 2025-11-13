Ô tô lao vào đám đông, gây hỗn loạn: Nữ chủ quán hé lộ mâu thuẫn sau câu "đứa nào đòi ăn thằng em tao?"

Thông tin trên báo PLO, chị Hồ Thị Minh Nguyệt (32 tuổi, trú phường Thái Hòa, Nghệ An), chủ quán Nguyệt Ốc - nơi xảy ra vụ ô tô lao vào đám đông, cho biết đêm 10/11, sau khai trương, quán có đốt pháo hoa và không cấm, cũng không yêu cầu người ngồi trong ô tô xóa video quay pháo hoa.

Theo đó, trong đêm khai trương quán, chị Nguyệt cùng anh Đặng Trọng Vượng (trú xã Nghĩa Khánh, tỉnh Nghệ An) - người cùng mở quán, đang đứng nói chuyện phía sau. Lúc này có một người đàn ông áo xanh đến hỏi chuyện và hai bên xảy ra mâu thuẫn. Khoảng chừng 5 phút sau, người đàn ông mặc áo xanh này gọi người đàn ông tên Nguyễn Thanh Hùng (34 tuổi, trú phường Thái Hòa) đến.

"Khi anh Hùng đến thì hỏi chúng tôi “đứa nào đòi ăn thằng em tao?” rồi hai bên to tiếng thách thức nhau" - chị Nguyệt chia sẻ trên PLO.

Cũng theo lời chị Nguyệt nói thì những người này khi đến quán chị đều trang trong tình trạng đã uống bia, rượu... đứng không vững. Sau đó, anh Hùng lên ô tô quay đầu xe lại. Mọi người can ngăn, yêu cầu anh Hùng dừng xe lại nhưng người này vẫn lao vào đám đông và người dân đập xe…

Trước đó, chị Minh Nguyệt cũng đăng một đoạn clip lên trang cá nhân với chú thích: "Em có quyền được nói đúng không ạ".





Thông tin trên Vnexpress, theo kết quả điều tra ban đầu thì vào 20h30 ngày 10/11, Hùng cùng một số bạn tới quán ốc mới khai trương ở phường Thái Hòa - quán Nguyệt Ốc, ăn uống. Hùng sau đó cho rằng đã gọi món nhưng phục vụ chậm nên xảy ra mâu thuẫn và to tiếng với một trong hai chủ quán là anh Vượng.

Thời điểm này, vợ của Hùng lái ôtô 5 chỗ đỗ bên đường đối diện quán ốc để đón chồng về nhà. Khi thấy Hùng lên xe, Vượng tiếp tục đi ra giữa đường mắng khách. Bức xúc, Hùng đã điều khiển ô tô hướng về đám đông, trong đó có anh Vượng, hậu quả làm hai người bị thương. Trong hai người bị thương có mẹ của chị Nguyệt. Chứng kiến sự việc, những người có mặt xung quanh sử dụng đá, thanh gỗ ném, đập vào ô tô của Hùng.

Hùng lái ô tô rời đi song bị nhóm người trong quán ốc lái ôtô đuổi theo, tạt đầu và va chạm khiến tài xế cùng những người ngồi bên trong phải xuống xe bỏ chạy.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự 10 người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, chứng kiến vụ việc, nhiều người dân đã quay video dài khoảng một phút đăng lên mạng xã hội. Bước đầu xác minh, những người liên quan vụ việc khai do không buộc được người ngồi trong ôtô 5 chỗ xóa cảnh bắn pháo hoa mừng khai trương quán ốc nên chuyển sang bao vây, đập phá xe. Kết quả điều tra sau đó của công an xác định lời khai ban đầu của những người liên quan là không đúng.