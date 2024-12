Người dân đau xót kể lại thời điểm xảy ra tai nạn

Kể lại vụ việc thương tâm, người dân tổ 10, phường Nông Tiến, TP Tuyên Quang cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 16h50 chiều ngày 21/12. Thời điểm này, chiếc xe ô tô BKS: 22A-186xx đang di chuyển trên đường bất ngờ gặp xe máy đi ngược chiều sang đường. Ngay sau đó, tài xế đã đánh lái gấp và lao thẳng vào nhà anh T. (29 tuổi).

“Tôi đang ở ngoài vườn rau thì nghe thấy tiếng rầm, như có vụ va chạm lớn. Tôi liền chạy về thì nghe thấy tiếng hô hoán kêu cứu, rồi rất đông người chạy vào nhà T. Tôi cũng không hiểu có chuyện gì cho đến khi vợ T. bế con gái chạy ra, tâm lí hoảng loạn, vừa chạy vừa gào khóc. Tôi lại gần thì thấy cháu bé mặt tím tái. Sau đó, mọi người cùng đưa cháu bé đi bệnh viện”, bà H. chia sẻ.

Cũng theo lời kể của bà H. với tờ Gia đình và xã hội, mặc dù đã được gia đình đưa đi cấp cứu gấp nhưng cháu bé không qua khỏi.

Nơi xảy ra vụ tai nạn thương nạn thương tâm (Ảnh: Gia đình và xã hội).

Trước đó, chia sẻ với tờ Dân trí, lãnh đạo UBND TP Tuyên Quang cho biết, bố mẹ cháu bé làm kinh doanh, gia đình hiếm muộn, mãi mới có được một người con thì lại xảy ra sự việc thương tâm.

“Chờ đợi nhiều năm, cuối cùng vợ chồng tôi mới có được một cô con gái nên cả nhà rất yêu thương con. Mấy hôm trước, mẹ tôi nói sắp đến Noel, muốn cho cháu đi chơi nhà bóng vì bé rất thích. Tôi cũng đồng ý và dự định sau đó sẽ đưa con gái về nhà ngoại chơi vài hôm.

Vợ chồng tôi cũng đã mua rất nhiều đồ chơi, sắm sửa giày dép, quần áo cho con, chuẩn bị đầy đủ để con đi chơi Noel và đón Tết.

Tôi còn bàn với chồng chuyện năm sau sẽ cho con đi nhà trẻ để hòa nhập, vui chơi cùng các bạn. Anh ấy đồng ý, nên tôi đã chuẩn bị sẵn cả sách vở để cho con học. Mọi thứ đều đã chuẩn bị hết rồi, nhưng giờ chẳng thể dùng đến nữa...”, chị X. - mẹ cháu bé khóc nghẹn, thất thần như vẫn chưa dám tin vào sự thật khi chia sẻ về những dự định cùng cô con gái duy nhất.

Lời khai ban đầu của nam tài xế

Trưa 23/12, VTV dẫn thông tin từ Công an TP Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) về lời khai ban đầu của nam tài xế cho biết: "Tại cơ quan công an, tài xế D. khẳng định bản thân không uống rượu và không có nồng độ cồn. Tuy nhiên chúng tôi đã lấy mẫu máu người này để mang đi xét nghiệm, hiện chưa có kết quả", đại diện Công an TP Tuyên Quang thông tin.

Thời điểm xảy ra sự việc, người phụ nữ ngồi trong ô tô với anh D. là vợ của nam tài xế. Tại cơ quan công an, chị này khai nhận do khi đó quá hoảng hốt và chồng chị đang đưa nạn nhân đi cấp cứu nên chị này đã tự nhận là người điều khiển phương tiện.

Hiện, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chiếc xe tông vào nhà dân khiến cháu bé 17 tháng tuổi tử vong thương tâm.