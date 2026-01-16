Ngày 16-1, Công an phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị vừa đấu tranh làm rõ việc cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra trên địa bàn.

Video ghi lại diễn biến của vụ việc

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 10 phút ngày 12-1, Công an phường Trường Vinh tiếp nhận tin báo của anh L.Đ.C. (SN 1995, trú tại xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An, tạm trú tại phường Trường Vinh) về việc xe ô tô của gia đình anh mang BKS 37C-457.xx để trước nhà tại đường Phan Đăng Lưu (khối 15, phường Trường Vinh) bị đập phá, làm vỡ kính chắn gió phía trước và nhiều bộ phận ngoại thất khác.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường cử tổ công tác đến hiện trường xác minh, điều tra.

Nhận định đối tượng có hành vi liều lĩnh, xem thường pháp luật, Công an phường Trường Vinh chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để làm rõ.

Đến 15 giờ ngày 13-01, Công an phường Trường Vinh bắt giữ Nguyễn Văn Sơn (SN 1967, trú tại khối 15, phường Trường Vinh), là người sống cạnh nhà anh C..

Hình ảnh ông Nguyễn Văn Sơn phá xe ô tô hàng xóm được Camera an ninh ghi lại



Tại cơ quan Công an, ban đầu ông Sơn quanh co, chối tội, không hợp tác. Tuy nhiên, trước chứng cứ đầy đủ, ông Sơn phải thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, khoảng 5 giờ 40 phút ngày 12-1, ông Sơn dùng xà cầy kim loại đập nhiều lần vào xe ô tô của anh C., gây hư hỏng nặng.

Hiện, Công an phường Trường Vinh đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.