Vụ ô tô chèn ngã thai phụ ở Lào Cai: Thai nhi thụ tinh ống nghiệm, có nguy cơ sinh non

Liên quan đến vụ việc tài xế điều khiển ô tô Vinfast VF3 chèn ép, va chạm với xe máy điện gây bức xúc dư luận, ngày 5/11, trao đổi với báo Tiền Phong , anh Mai Văn Chương (SN 1988, chồng nạn nhân P.T.T) cho biết, hiện sức khoẻ của vợ đã tạm ổn định. Tuy nhiên, chị P.T.T vẫn đang phải nằm điều trị đặc biệt tại bệnh viện do thai nhi 6 tháng tuổi được chẩn đoán có nguy cơ sinh non, cần phải theo dõi.

Anh Chương cho hay, hai vợ chồng đã kết hôn hơn 10 năm nhưng chưa có con. Sau đó, gia đình đã đi bệnh viện để làm thụ tinh trong ống nghiệm. "Cháu bé là thành quả, là nỗ lực và hy vọng suốt hơn một thập kỷ của cả hai vợ chồng", người chồng nghẹn ngào.

Chị P.T.T đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai. Ảnh nhân vật cung cấp.

Theo anh Chương, sau khi vụ va chạm xảy ra, nữ tài xế điều khiển ô tô mang BKS 24A-376.xx là Võ Tuyết S. (SN 1990) hoàn toàn không có một lời hỏi thăm, xin lỗi hay biểu hiện trách nhiệm đối với nạn nhân. Chỉ đến khi mạng xã hội dậy sóng, vụ việc diễn biến phức tạp và cơ quan chức năng quyết liệt vào cuộc, phía gia đình tài xế S. mới chủ động tìm đến nhà đặt vấn đề chuyện trò.

"Quan điểm của gia đình là tập trung điều kiện tốt nhất để chăm sóc sức khoẻ cho hai mẹ con. Còn những vấn đề liên quan đến hành vi vi phạm ra sao mong muốn cơ quan chức năng làm việc một cách công tâm, nghiêm minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật, không bao che", anh Chương chia sẻ.

Cơ quan công an triệu tập, lấy lời khai đối với Võ Tuyết S.

Trước đó như báo Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 15h ngày 1/11, tại đường Hoàng Liên, thuộc tổ dân phố số 24 Kim Tân, phường Lào Cai, Võ Tuyết S. điều khiển ô tô mang nhãn hiệu Vinfast VF3 màu hồng, biển kiểm soát 24A-376.xx, chở con trai lưu thông từ khu vực chung cư Tecco theo hướng cầu Kim Tân.

Khi di chuyển, do không bật tín hiệu xi nhan chuyển hướng nên xảy ra mâu thuẫn với chị P.T.T (SN 1990, trú tại phường Cam Đường) điều khiển xe máy điện. Sau khi hai bên lời qua tiếng lại, S. đã có hành vi điều khiển phương tiện áp sát, chèn ép xe máy điện, không cho chị P.T.T di chuyển về phía trước.

Công an dựng lại hiện trường vụ va chạm giao thông ngày 1/11.

Có thời điểm, chiếc ô tô đánh lái, quay ngang trên đường, chắn một phần lối lưu thông. Khi chị P.T.T điều khiển xe vượt lên và dừng tại khu vực đèn đỏ, ô tô tiếp tục tiến lên áp sát xe máy điện, sau đó va chạm vào phần đuôi xe máy điện của chị P.T.T khiến chiếc xe máy điện bị đổ ra đường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Lào Cai đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Ngày 4/11, cơ quan công an đã triệu tập tài xế Võ Tuyết S. đến lấy lời khai phục vụ công tác điều tra. Sáng 5/11, lực lượng chức năng đã tiến hành dựng lại hiện trường vụ việc.