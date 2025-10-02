Theo thông tin ban đầu thì tối ngày 1/10, trong lúc đang đi tuần tra thì bảo vệ của một trường cao đẳng Đại lộ 3, phường Phước Long (TP. Hồ Chí Minh) đã phát hiện một người nằm bất động. Sau khi kiểm tra, bảo vệ đã trình báo cảnh sát, đồng thời gọi điện cho lực lượng y tế. Tuy nhiên, sau khi có mặt, nhân viên y tế xác định nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM đã có mặt phối hợp với Công an phường Phước Long phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai của các nhân chứng để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Hiện trường vụ việc.

Thông tin trên Dân Việt, người bảo vệ cho hay khi đang làm nhiệm vụ tuần tra trong khuôn viên trường, người này nghe tiếng động mạnh tại khu vực nên kiểm tra và phát hiện sự việc. Khu vực phát hiện nữ sinh tử vong được xác định là tối và vắng người qua lại. Thời điểm xảy ra vụ việc có mưa.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nữ sinh của trường cao đẳng nói trên. Sự việc đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.