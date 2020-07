Vụ nữ sinh tử vong dưới mương nước sau lễ tổng kết: Nỗi đau người ở lại

Tại ngôi nhà nhỏ của em P.T.T.C. (16 tuổi), nữ sinh xấu số tử vong ở mương nước sau lễ tổng kết bao trùm không khí tang tóc, đau buồn. Trong gian nhà nhỏ ngổn ngang đồ đạc, chị Nguyễn Thị Thanh Loan (mẹ em C.) ngồi bần thần, than khóc bên di ảnh của người con gái xấu số. Tiếng cầu siêu xen lẫn tiếng khóc thương của những người thân khiến cho những ai ở đó như không cầm được nước mắt.



Người thân đau xót trước cái chết của em C..

Thẫn thờ lật lại từng trang cuốn nhật ký của đứa con gái, ông Phan Duy Chiến - cha của em C., kể lại sự việc. Vào sáng ngày 11/7, sau khi dự lễ tổng kết năm học ở trường trường, C., trở về nhà thay quần áo rồi vội đi vào phòng của mình ngồi viết nhật ký. Sau đó C. xin phép mẹ đến nhà lớp trưởng để tổ chức liên hoan cuối năm và được vợ chồng ông đồng ý.

Trời tối, không thấy con gái về, gia đình tỏa ra đi tìm. Khi liên lạc với bạn bè của con gái, gia đình tá hỏa khi biết được C. không đi liên hoan cùng với bạn bè.

"Hằng ngày cháu rất ít khi tiêu tiền, yêu đương cũng không. Hôm đó ra khỏi nhà, trong người cháu chỉ có vài chục nghìn đồng mẹ cho để đi liên hoan cùng bạn bè. Cháu học giỏi lắm, bạn bè thầy cô đều rất quý mến, thế nhưng chẳng hiểu sao lại gặp phải sự việc đau xót như vậy", ông Chiến buồn bã nói.

Tang thương bao trùm ngôi nhà nhỏ lụp xụp.

Được biết, hoàn cảnh gia đình ông Chiến thuộc diện khó khăn, là hộ cận nghèo trong xã. Gia đình có có 7 người con, 2 đứa đầu vừa tốt nghiệp đại học nay đã ra đi làm, đứa nhỏ năm nay mới học 7, em C. là con thứ 5 con trong nhà. Hàng ngày ông Chiến làm nghề chạy xe ôm, vợ bán hàng rong tại chợ An Lỗ. Gia đình ông sống rất hiền lành, hòa thuận với hàng xóm láng giềng.

Cái chết của em C. khiến cho nhiều người thân cũng như hàng xóm của em vô cùng đau xót. Bà Trần Thị Thu Thủy (62 tuổi, hàng xóm) chia sẻ, hằng ngày cháu C. nó ngoan lắm, học giỏi nữa. Sau mỗi buổi học tôi thấy nó lại về nhà phụ giúp bố mẹ làm việc nhà, buổi tối chẳng bao giờ đi chơi đâu xa. Cháu nó ra đi như thế, quả thực rất đáng thương. Nhìn di ảnh của cháu, thật sự tôi rất đau lòng.

Theo anh Phạm Duy Hòa (42 tuổi, chú ruột em C.) khi phát hiện thi thể của C., trên người em vẫn có đầy đủ áo quần, tất và mũ. Tuy nhiên, điều bất thường là xe của C. được tìm thấy cách hiện trường vài trăm mét, nằm ở trên đường trong tình trạng vẫn dựng chân chống nhưng đầu chiếc xe lại quay ngược lại với hướng C. bị ngã.

Ông Phan Duy Chiến thất thần kể lại sự việc.

Như đã thông tin, sáng ngày 10/7, em P.T.T.C. (16 tuổi) sau khi đi dự lễ tổng kết năm học tại trường đã quay về nhà xin bố mẹ đi ăn liên hoan cuối năm tại nhà bạn. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, gia đình không thấy C. trở về, nên đã đi tìm.

Đến khoảng 18h ngày 11/7, thi thể em C. được phát hiện dưới mương nước dọc tỉnh lộ 11C ở xã Phong Hiền (huyện Phong Điền). Cách đó không xa, chiếc xe đạp của em này cũng được tìm thấy ở trên bờ.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng công an đến hiện trường để điều tra nguyên nhân cái chết của nữ sinh này. Thi thể nạn nhân hiện đã được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (đóng trên địa bàn xã Phong An) để thực hiện công tác điều tra.