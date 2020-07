Vụ nữ sinh bị bạo hành tập thể 4 tiếng chỉ vì "thái độ khó ưa" gây bức xúc Hàn Quốc, hung thủ nhận phạt nhẹ nhàng nhờ thế lực gia đình?

Bạo lực học đường vẫn luôn là vấn đề gây nhức nhối xã hội Hàn Quốc. Dù chính phủ và nhà trường đã nỗ lực ngăn chặn nhưng có vẻ như mọi biện pháp vẫn chưa phát huy hết công dụng. Bằng chứng là vụ việc 7 học sinh trung học và phổ thông ở Gangnam tấn công 1 nữ sinh hồi năm 2018 đã gây chấn động dư luận và thu hút nhiều bình luận của dân mạng sau khi được chia sẻ trên diễn đàn Theqoo.

Theo đó, vào ngày 22/10/2018, cảnh sát quận Gangnam đã bàn giao một nhóm 7 học sinh, bao gồm A và B, cho công tố viên để tiến hành khởi tố tội danh tấn công đặc biệt. Theo đó, A và nạn nhân C quen biết nhau do học cùng lớp. Vào tháng 5/2018, A đã lôi C lên sân thượng để cùng một vài người bạn khác bạo hành nạn nhân. Tại đây, nhóm học sinh đã đánh đập và cởi đồ C để quay phim. Sau đó, chúng đe dọa C nếu hé môi nửa lời về chuyện này thì chúng sẽ tung tất cả đoạn clip kia lên mạng.

Theo điều tra của cảnh sát, nguyên nhân khiến A muốn hành hung C là do không hài lòng với thái độ của nạn nhân, cho rằng người này thiếu lịch sự. Thế là nữ sinh này kêu gọi bạn trai cùng với những người bạn học ở trường khác cùng đến tìm C, lôi nạn nhân đến bãi đỗ xe gần trường để đánh đập.

Khu vực nơi C bị tấn công.

Chưa dừng lại ở đó, nhóm người này còn lôi C lên sân thượng và bãi đỗ xe khác rồi tiếp tục hành vi bạo lực với vũ khí cùn trong suốt 4 tiếng. A cùng đồng bọn khá tinh vi khi lựa chọn những khu vực thiếu ánh sáng và nằm khuất camera an ninh hòng che giấu tội ác.

Vụ tấn công khiến C bị thương nghiêm trọng và phải nằm viện trong suốt 5 tháng trời.

Sau đó, nhà trường nhận được tin báo nặc danh về vụ việc mới yêu cầu cảnh sát vào cuộc điều tra. 4 trường có các học sinh liên quan đã tập hợp lại và thành lập Ủy ban Tự quản chống bạo lực học đường.

Gia đình của nạn nhân C cho hay vết thương và vết bầm trên người nữ sinh này rất nghiêm trọng. Em bị ảnh hưởng tâm lý đến nỗi bị mê sảng từ tối đến sáng sớm. "Chúng tôi yêu cầu hình phạt cao nhất mà cơ quan chức năng và trường học có thể đưa ra để ngăn chặn sự trả thù của thủ phạm.

Đáng tiếc, Ủy ban Tự quản chống bạo lực học đường chỉ yêu cầu 2 học sinh chuyển trường, riêng A bị đình chỉ học 10 ngày. Điều này đồng nghĩa với việc sau khi hồi phục, C sẽ trở lại trường, học cùng lớp với kẻ đã bắt nạt em. 4 học sinh còn lại chỉ bị phạt nhẹ và yêu cầu tham gia lớp cải tạo đặc biệt.

Theo bài đăng trên Theqoo, 7 hung thủ được cho là xuất thân từ gia đình khá giả và nhờ đó mà chúng không phải chịu nhiều hình phạt nghiêm trọng cho hành vi của mình.

Một số bình luận thể hiện sự bức xúc của dân mạng trên Theqoo:

- Đến mức đó thì không phải nên tống các thủ phạm vào Trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên hay sao?



- Những kẻ ác ấy nên được trừng trị mới phải.

- Trường học điên rồi.

- Tại sao lại cho chuyển trường, bọn chúng là tội phạm hình sự mà?

(Nguồn: Theqoo)