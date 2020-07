Thi thể trên cồn cát mở ra vụ án bí ẩn và bóng dáng nữ diễn viên quần chúng trong phim "Hàm cá mập" là câu trả lời cho mọi thứ?

Ngày 26/6/1974, cô bé Leslie Metcalfe, 12 tuổi, đang dẫn chú chó cưng của bạn mình đi dạo ở Provincetown, Massachusetts, Mỹ, thì tình cờ phát hiện một thi thể trần truồng đã bị phân hủy của một người phụ nữ nằm trên cồn cát gần biển Race Point. Phần đầu bên trái của người này bị tổn thương nên cảnh sát tin rằng đó chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân và trước khi qua đời, cô còn bị tấn công tình dục.

Trong suốt nhiều thế kỷ, khu vực này từng được biết đến như một địa điểm du lịch biển hứa hẹn với nhiều cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Đầu thế kỷ 20, Provincetown được các nghệ sĩ lớn chọn làm trú ẩn. Vào những năm 1970, địa điểm này thu hút lượng lớn thành viên thuộc cộng đồng LGBT đến ở nhờ vào sự thân thiện và tư tưởng tiến bộ của mọi người nơi đây.

Chính vì lẽ đó nên vụ án thi thể trần truồng kia đã gây chấn động nơi đây. Người phụ nữ này chưa từng được xác định danh tính và chỉ được gọi với biệt danh "The Lady of the Dunes" (tạm dịch: Quý cô trên cồn cát) được chôn ở nghĩa trang ở Provincetown với bia mộ đề chữ: "Thi thể người phụ nữ không tên được tìm thấy ở cồn cát Race Point vào ngày 26/7/1974".

Cồn cát nơi phát hiện thi thể.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát nhận thấy kẻ thủ ác cố ý muốn che giấu thân phận của nạn nhân. Phần tay của thi thể bị mất và không bao giờ được tìm thấy và cảnh sát tin rằng thủ phạm muốn ngăn cản công tác kiểm tra vân tay. Phần cổ của "The Lady of the Dunes" bị tổn thương nặng chỉ ra rằng nhiều khả năng hung thủ đã sử dụng công cụ cố thủ được sử dụng trong quân đội để tấn công nạn nhân. Cuối cùng là răng của nạn nhân đã bị nhổ đi hết cũng là việc làm cản trở việc nhận dạng thông qua hồ sơ nha khoa.

Thế nhưng, không có bằng chứng nào tại hiện trường cho thấy xảy ra vụ ẩu đả giữa nạn nhân và kẻ thủ ác. Hung thủ đã gấp chiếc quần jeans và chiếc khăn rằn màu xanh ngay ngắn và đặt dưới đầu của nạn nhân trong khi người phụ nữ này đang nằm trên chiếc khăn tắm như thể đang tắm nắng. Tuy nhiên, nạn nhân chỉ nằm một nửa khăn và phân nửa còn lại giống như dành cho một người khác. Chi tiết này khiến cảnh sát tin rằng hung thủ là người quen với nạn nhân hoặc người phụ nữ này bị tấn công trong lúc đang ngủ.

Trong thời gian này, cảnh sát đưa ra không ít những giả thiết nhằm xác định danh tính của "The Lady of the Dunes". Một giả thiết được đặt ra là bởi vì đôi bàn tay của người phụ nữ không còn nên nhiều khả năng cô có tiền án. Vào giữa những năm 1980, cơ quan chức năng tin rằng nạn nhân là người phụ nữ tên Rory Gene Kesinger.

Rory bỏ nhà ra đi vào năm 15 tuổi rồi sa ngã vào con đường cướp bóc, sử dụng chất cấm để rồi bị bắt. Rory vượt ngục khỏi nhà tù gần Plymouth và từ đó biến mất tăm. Rory có diện mạo khá giống với nạn nhân trong vụ án kia, với chiều cao từ 1,67m đến 1,72m và thuộc độ tuổi từ 25 đến 35.

Thế nhưng, vào năm 2000, cảnh sát đã kiểm tra ADN của Rory và nạn nhân trong vụ án mạng kia nhưng không trùng khớp.

Phác họa chân dung của "The Lady of the Dunes"

Thời điểm được tìm thấy, "The Lady of the Dunes" được cho là đã chết từ ít nhất 10 ngày đến 3 tuần trước đó. Khoảng thời gian quá dài khiến cảnh sát gặp nhiều khó khăn trong quá trình điều tra nguyên nhân cái chết của cô và xác định hung thủ. Nhân viên điều tra đã cố gắng tìm kiếm người thân của nạn nhân hoặc ai đó từng nhìn thấy cô khi còn sống nhưng tất cả đều bất thành.

Năm 1987, cảnh sát trưởng của Provincetown, ông James Meads, đã nhận được một vài thông tin từ người dân địa phương liên quan đến danh tính của "The Lady of the Dunes". Một người phụ nữ đến từ Canada cho biết bà đã từng nghìn thấy bố mình siết cổ một cô gái ở Provincetown vào khoảng năm 1974. Tuy nhiên, "The Lady of the Dunes" không hề bị siết cổ và cơ quan chức năng ở Canada đã không thể tìm thấy người phụ nữ tự nhận mình là nhân chứng kia sau khi bà chuyển đi nơi khác sinh sống.

Một người phụ nữ khác sống ở Marylan đã nói với ông James rằng chị gái của bà chuyển đến Boston vào năm 1974 và từ đó bà không còn nghe thấy thông tin gì về chị. Đáng tiếc, ông James không thể kiểm tra ghi chép nha khoa của người phụ nữ đó để so sánh với "The Lady of the Dunes".

Sau đó, ông James nhận được hàng nghìn thông tin từ khắp nơi nhưng tất cả đều không giúp ích được gì cho quá trình phá giải vụ án.

Năm 2000, một tên sát nhân có tên là Hadden Clark thú nhận hắn đã giết chết "The Lady of the Dunes". Khi đó, tên này đang nhận 2 án tù 30 năm cho hành vi sát hại bé gái 6 tuổi và cô gái 23 tuổi. Hadden cho biết hắn giết rất nhiều người, trong đó có ít nhất 12 người phụ nữ, trước khi chôn một vài người ở sân vườn nhà ông bà.

Một vài báo cáo cho thấy rằng Hadden đã có mặt ở khu vực Cape Cod đúng vào khoảng thời gian "The Lady of the Dunes" được tìm thấy vào năm 1974. Cảnh sát tiến hành lục soát nhà ở của ông bà Hadden nhưng họ không tìm thấy bất kỳ thi thể nào ở đây ngoại trừ hàng trăm những món đồ bằng kim cương thuộc về các nạn nhân chết dưới tay hắn.

Cuối cùng, cảnh sát quyết định không nghe theo lời thú tội của Hadden bởi vì họ không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy hắn có liên quan đến cái chết của "The Lady of the Dunes". Tên tội phạm này từng bị chẩn đoán mắc bệnh hoang tưởng vào năm 1985 và điều này khiến cảnh sát càng có lý do để không tin lời hắn nói.

Mọi chuyện có vẻ như đi vào ngõ cụt thì đến mùa hè năm 2015, một người đàn ông tên Joe Hill đã dẫn 3 con trai của mình đến xem bộ phim kinh dị kinh điển Hàm cá mập nhân dịp kỷ niệm 40 năm tác phẩm này ra mắt. Được biết, Joe từng có thời gian nghiên cứu vụ án "The Lady of the Dunes". Lúc xem phim, ông đặc biệt chú ý một người phụ nữ không rõ danh tính đóng vai quần chúng. Người này còn đeo chiếc khăn rằn màu xanh trên đầu hệt như món đồ tìm thấy gần thi thể nạn nhân trong vụ án năm xưa.

Người phụ nữ được cho là "The Lady of the Dunes" trong bộ phim Hàm cá mập nổi tiếng.

"Bạn thật sự nhìn thấy cô ấy trên màn hình lớn rồi cô ấy lại biến mất trong khoảnh khắc sau đó. Tôi giống như đang kể chuyện ma vậy, tôi đã nhìn thấy bóng dáng của người chết năm nào bất ngờ xuất hiện trong bộ phim" - Joe nói.

Tuy nhiên, không dễ để có thể xác định được danh tính của người phụ nữ đóng vai quần chúng ấy. Theo biên kịch của Hàm cá mập, Carl Gottlieb, cảnh quay ấy được thực hiện vào ngày 25/5/1974 - 2 tháng trước khi thi thể "The Lady of the Dunes" được tìm thấy, tại Martha's Vineyard, cách Provincetown khoảng hơn 160km. Nhân viên đoàn làm phim cũng không ghi lại tên tuổi của diễn viên quần chúng trong khi đạo diễn tuyển diễn viên đã qua đời vào năm 2009.

Cựu cảnh sát Warren Tobias, đồng thời cũng là người dẫn đầu điều tra vụ án "The Lady of the Dunes" trong suốt 20 năm, bày tỏ sự hoài nghi về giả thiết này. Dù thừa nhận diện mạo của người phụ nữ kia khá giống với nạn nhân vụ án nhưng ông cũng chỉ ra rằng: "Có hàng trăm nghìn người phụ nữ mặc như vậy trong thời điểm những năm 1970".

Cho đến nay, ai là "The Lady of the Dunes" và danh tính của hung thủ giết chết người phụ nữ này vẫn là những câu hỏi chưa tìm được lời giải đáp.

Những câu hỏi trong vụ án "The Lady of the Dunes" vẫn khiến cảnh sát Mỹ đau đầu.

(Nguồn: Ranker)