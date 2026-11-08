Ngày 8/11, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, anh Mai Văn Chương (SN 1988, trú tại Lào Cai, chồng nạn nhân P.T.T. trong vụ bị xe ô tô VF3 húc từ phía sau) cho biết, gia đình đã hoàn tất đơn tố giác tội phạm đối với bà Võ Tuyết Sang (SN 1990, trú tại tổ dân phố số 25 Kim Tân, phường Lào Cai) về hành vi cố ý gây thương tích. Bà Sang là người bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quyết định ngày 5/11/2026.

Công an tỉnh Lào Cai khởi tố bị can Võ Tuyết Sang về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Gia đình anh Chương mong muốn các cơ quan chức năng sẽ xem xét vụ án một cách toàn diện, khách quan, không bỏ lọt tội phạm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Anh Chương kể, sau khi bị tông ngã, chị T. (đang mang thai ở tháng thứ 6) phải nhập viện khẩn cấp trong tình trạng dọa sảy thai và hiện vẫn đang phải điều trị tích cực để giữ thai nhi. Do đó, gia đình đề nghị Cơ quan CSĐT và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai tiến hành trưng cầu giám định tư pháp để xác định tỷ lệ tổn hại sức khỏe của chị T. (bao gồm cả tổn thương cơ thể mẹ và ảnh hưởng sức khỏe thai nhi) làm căn cứ xem xét dấu hiệu Cố ý gây thương tích; đồng thời yêu cầu bị can bồi thường toàn bộ chi phí điều trị và tài sản bị hư hỏng.

Hiện tại nạn nhân P.T.T bị mất ngủ, trào ngược dạ dày không nằm được, chỉ có thể ngồi trên giường bệnh. Ảnh gia đình cung cấp.

Vụ việc xe VF3 chèn ép, tông ngã thai phụ giữa đường. Ảnh cắt từ clip.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Tiền Phong, đây không phải là lần đầu tiên bị can Võ Tuyết Sang dính líu đến vụ việc xô xát với người khác. Trước đó, vào tháng 10/2025, đối tượng này cũng chính là người đã gây ra vụ ẩu đả gây xôn xao dư luận tại xã Võ Lao, tỉnh Lào Cai và bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính.

Xác nhận với phóng viên, chị Phạm Thị Nhiên (SN 1998, ở xã Võ Lao) – nạn nhân trong vụ việc năm 2025 cho biết, bản thân chị và gia đình vẫn chưa hết bức xúc khi thời điểm đó đối tượng Sang chỉ bị xử phạt hành chính dù hành vi rất hung hãn.

Chị Nhiên kể lại, vào sáng ngày 28/10/2025, khi chị đang làm nhiệm vụ phụ trách địa bàn cho nhà mạng VNPT thì xảy ra việc cạnh tranh thị phần với phía nhà mạng FPT (nơi Võ Tuyết Sang làm việc). Do khúc mắc trong việc khách hàng hủy hợp đồng, đầu giờ chiều cùng ngày, Võ Tuyết Sang cùng một nhân viên khác đã tìm đến gặp chị Nhiên.

Hình ảnh vụ xô xát liên quan Võ Tuyết Sang xảy ra vào tháng 10/2025. Ảnh cắt từ clip.

Tại đây, hai bên xảy ra tranh cãi. Đỉnh điểm, Võ Tuyết Sang cùng đồng nghiệp đã lao vào hành hung, dùng tay, chân và một số vật cứng, nhọn đánh tới tấp vào người chị Nhiên. Toàn bộ vụ việc xô xát này đã bị camera an ninh ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội thời điểm đó. Chị Nhiên phải nhập viện điều trị với nhiều vết bầm tím trên cơ thể.

"Sau khi xuất viện, gia đình đã làm đơn tố giác tội phạm và làm việc với cơ quan công an. Sang sau đó chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính", chị Nhiên cho biết thêm.