Vụ nữ đồng nghiệp bị sàm sỡ trong nhà vệ sinh công ty: Tạm giữ nam công nhân sinh năm 1992

Chiều 31/1, Công an xã Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự đối với V.T.Đ. (SN 1992, ngụ tại xã Mỹ Phú, tỉnh Tây Ninh, là nhân viên làm việc tại Công ty T.D. trong Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn) để điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Trước đó, Công an xã Long Thành tiếp nhận trình báo của người dân về việc một người chưa thành niên bị xâm hại tại khu vực Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã khẩn trương tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm việc với các đơn vị, đối tượng có liên quan.

Qua điều tra xác định, vào khoảng 19h16 phút ngày 26/1, tại khu nhà vệ sinh thuộc Công ty T.D. (ấp Bưng Môn, xã Long Thành), V.T.Đ. đã có hành vi dâm ô với một người chưa thành niên (SN 2010). Tại công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan nhằm xử lý nghiêm theo quy định. Thông tin về người bị hại được bảo mật theo quy định nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.

Qua vụ việc trên. Công an khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp, gia đình và cộng đồng cần tăng cường công tác quản lý, giám sát, kịp thời phát hiện và tố giác các hành vi xâm hại trẻ em. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân cần nhanh chóng thông báo cho công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý kịp thời, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn.

Trước đó, người dùng mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh nam công nhân khoảng 30 tuổi có hành vi sàm sỡ nữ đồng nghiệp trẻ tại khu vực nhà vệ sinh. Clip khiến cộng đồng mạng bức xúc trước hành vi khiếm nhã, có dấu hiệu vi phạm pháp luật của nam công nhân. Nhiều người lên án và mong cơ quan chức năng sớm xác minh, xử lý nghiêm những trường hợp quấy rối ở nhà máy, xí nghiệp, công ty.