Vụ nữ diễn viên SN 1989 tử vong ở căn hộ Airbnb: Hàng xóm kể lại hiện trường đầy thương tâm

Ngày 17/8 (giờ Việt Nam), Page Six đưa tin nữ diễn viên Hayden Panettiere được xác nhận đã qua đời, hưởng dương 37 tuổi. Sự ra đi đột ngột của cô khiến người thân, đồng nghiệp và công chúng vô cùng đau buồn tiếc thương. Quá trình khám nghiệm tử thi của Hayden Panettiere được cho biết đã hoàn tất. Kết quả cho thấy không phát hiện dấu hiệu chấn thương, bị sát hại hay hành vi phạm tội nào có thể liên quan đến cái chết của cô. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác dẫn đến sự ra đi đột ngột của Hayden Panettiere vẫn chưa được cảnh sát công bố và đang chờ điều tra thêm.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Page Six, 1 người hàng xóm cho biết Hayden Panettiere qua đời trong căn hộ Airbnb, nằm ở khu dân cư cao cấp Judson Mill Lofts (Mỹ). Theo người này, trước khi tin Hayden qua đời được công bố, không cư dân nào hay biết nữ diễn viên nổi tiếng đang lưu trú ở đây. "Tôi không biết cô ấy đã ở đó bao lâu, thậm chí tôi cũng không chắc cô ấy có từng rời khỏi căn hộ hay không. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy, và cũng chưa nghe ai khác nói rằng họ từng gặp cô ấy", người hàng xóm cho biết.

Kết quả khám nghiệm cho thấy không phát hiện dấu hiệu chấn thương, bị sát hại hay hành vi phạm tội nào có thể liên quan đến cái chết của nữ diễn viên đình đám Hollywood. Ảnh: Instagram.

Theo cư dân này, cảnh sát đã có mặt khu căn hộ, quây kín hiện trường từ trưa cho đến tối muộn mới rời đi. Phải đến khi xe của nhân viên pháp y xuất hiện, mọi người trong khu dân cư mới biết đã có người tử vong. Người này cũng cho biết nhìn thấy hai người đàn ông ngồi bên ngoài căn hộ cùng cảnh sát với nét mặt thất thần, bàng hoàng. "Họ trông như đang bị sốc nặng, không nói chuyện gì, chỉ cúi đầu nhìn xuống đất", người hàng xóm kể lại.

Sau sự việc, ban quản lý khu căn hộ đã gửi một số thông báo qua email giải thích vụ việc không phải án hình sự để trấn an cư dân. Dù vậy, những người ở Judson Mill Lofts vẫn cảm thấy bàng hoàng khi biết một nữ diễn viên nổi tiếng như Hayden Panettiere đã qua đời ngay trong khu nhà của mình. "Thật sự rất khó tin khi biết một người nổi tiếng như cô ấy từng ở đây, rồi lại xảy ra chuyện bi kịch như vậy. Đến giờ tôi vẫn cảm thấy rất sốc", người hàng xóm nói.

Theo tờ TMZ, Hayden được 1 người quen phát hiện bất tỉnh. Người đó đã gọi 911 vào khoảng 13h51 ngày Chủ Nhật 16/8 theo giờ Mỹ (và là ngày 17/8 theo giờ Việt Nam). Đoạn ghi âm cuộc gọi 911 được Page Six thu thập cho thấy lực lượng cấp cứu nhận được thông báo về trường hợp 1 người phụ nữ chưa xác định danh tính đang bị ngừng tim ở nhà riêng. Sau khi có mặt, các nhân viên y tế đã tiến hành hồi sức bằng những biện pháp cấp cứu tim mạch nâng cao và ép tim ngoài lồng ngực, nhưng không thể cứu sống Hayden Panettiere. Hayden được xác nhận tử vong tại hiện trường vào 14h32 (theo giờ Mỹ).

Hayden Panettiere được phát hiện bất tỉnh ở nhà riêng. Các nhân viên y tế đã tiến hành hồi sức bằng những biện pháp cấp cứu tim mạch nâng cao và ép tim ngoài lồng ngực, nhưng không thể cứu sống cô. Ảnh: The New York Times.

Những năm cuối đời đầy khó khăn

Truyền thông Mỹ cho biết Hayden Panettiere qua đời chỉ sau 1 ngày bay từ Los Angeles đến Nam Carolina (Mỹ), cùng bạn trai lúc hợp lúc tan Brian Hickerson. Từ đầu năm nay, nữ diễn viên đã phải chịu đựng những cơn đau lưng nghiêm trọng đến mức không thể cử động chân và khó đi lại. Hồi tháng 3, Hayden Panettiere được trông thấy chống nạng đi lại ở sân bay.

Trước khi qua đời, Hayden Panettiere từng công khai nói về nhiều vấn đề cá nhân mà cô phải đối mặt trong nhiều năm, bao gồm trầm cảm sau sinh, lạm dụng chất kích thích, nghiện rượu và những tổn thương tâm lý. Trong sự kiện quảng bá cuốn hồi ký This Is Me: A Reckoning - lần cuối cùng Hayden xuất hiện công khai - cô được cho biết nói chậm và nói líu đầy bất thường.

Trước khi qua đời, minh tinh Hollywood bị đau lưng dữ dội, nói chậm và nói líu. Ảnh: BACKGRID.

Trước khi qua đời, Hayden Panettiere từng công khai nói về nhiều vấn đề cá nhân mà cô phải đối mặt trong nhiều năm, bao gồm trầm cảm sau sinh, lạm dụng chất kích thích, nghiện rượu và những tổn thương tâm lý. Vào tháng 2/2023, Hayden từng trải qua cú sốc lớn khi em trai cô Jansen Panettiere qua đời ở tuổi 28 vì một bệnh lý tim mạch. Nữ diễn viên chia sẻ rằng sau khi mất em, cô có cảm giác như "mất đi một nửa tâm hồn".

Hayden Panettiere sinh năm 1989, từng là sao nhí đình đám Hollywood. Cô nổi tiếng toàn cầu sau khi vào vai Claire Bennet trong Heroes. Nhân vật mà Hayden thủ diễn là một nữ sinh trung học sở hữu khả năng tự hồi phục thần kỳ, gần như không thể bị tiêu diệt. Sau thành công của Heroes, Hayden tiếp tục ghi dấu ấn với vai Juliette Barnes trong Nashville. Hayden Panettiere vào vai nữ ca sĩ nhạc đồng quê trẻ tuổi, giúp cô có cơ hội thể hiện cả khả năng diễn xuất lẫn ca hát trên màn ảnh.

Hayden Panettiere qua đời ở tuổi 37, khiến nhiều người tiếc thương. Ảnh: Reuters.

Nguồn: Page Six