Nữ diễn viên 1989 tử vong không rõ nguyên nhân ngày 17/8, gia đình chịu cú sốc lần 2 sau khi mất con trai 3 năm trước

Ngày 17/8 (giờ Việt Nam), tờ New York Post đưa tin Hayden Panettiere - nữ diễn viên nổi tiếng với vai nữ cheerleader Claire Bennet có khả năng bất tử trong series Heroes của NBC, trước khi đảm nhận vai ca sĩ nhạc đồng quê Juliette Barnes trong Nashville - đã qua đời, hưởng dương 37 tuổi.

Đại diện của Hayden Panettiere đã xác nhận thông tin nữ diễn viên qua đời với ABC News: "Với nỗi đau buồn sâu sắc, chúng tôi xin thông báo về sự ra đi đầy bi kịch của Hayden. Cô ấy là nguồn ánh sáng phi thường và là một người mạnh mẽ, mang đến tình yêu cùng niềm vui vô bờ bến cho tất cả những ai từng biết cô ấy, cũng như hàng triệu khán giả từng dõi theo cô ấy trên màn ảnh".

Hiện tại, nguyên nhân cái chết và những tình tiết xung quanh sự ra đi của Hayden Panettiere chưa được công bố. Thông tin Hayden Panettiere qua đời ở tuổi 36 khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng vì chẳng ai ngờ 1 ngôi sao từng nổi tiếng từ khi còn nhỏ, sở hữu sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ, nay đột ngột ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Đáng chú ý, 3 năm trước, gia đình Hayden Panettiere cũng trải qua cú sốc mất đi em trai của nữ diễn viên ở tuổi 28 vì biến chứng tim mạch.

Hayden Panettiere qua đời ở tuổi 36. Nguyên nhân cái chết của cô không được người đại diện lẫn gia đình công bố. Ảnh: static.wikia.

Hayden Panettiere sinh năm 1989, từng là sao nhí đình đám Hollywood. Cô nổi tiếng toàn cầu sau khi vào vai Claire Bennet trong Heroes. Nhân vật mà Hayden thủ diễn là một nữ sinh trung học sở hữu khả năng tự hồi phục thần kỳ, gần như không thể bị tiêu diệt. Sau thành công của Heroes, Hayden tiếp tục ghi dấu ấn với vai Juliette Barnes trong Nashville. Hayden Panettiere vào vai nữ ca sĩ nhạc đồng quê trẻ tuổi, giúp cô có cơ hội thể hiện cả khả năng diễn xuất lẫn ca hát trên màn ảnh.

Trước khi qua đời, Hayden Panettiere từng cởi mở tiết lộ về những góc khuất phía sau cuộc sống nổi tiếng. Trong cuốn hồi ký This Is Me: A Reckoning được xuất bản vào tháng 5, nữ diễn viên chia sẻ về áp lực của việc lớn lên dưới ánh đèn sân khấu, những khó khăn sau sinh và cuộc chiến với vấn đề lạm dụng chất gây nghiện. Theo đó, Hayden Panettiere sụp đổ vì lạm dụng chất cấm, rượu và thuốc an thần từ năm 16 tuổi. Do tình trạng sa ngã của Hayden Panettiere ngày càng tồi tệ, bạn trai cũ từng giành lại quyền nuôi con với lý do cô không đủ an toàn để chăm sóc 1 đứa trẻ. Hayden Panettiere cho biết cô đã đau đớn chấp nhận từ bỏ quyền nuôi con vì cuộc chiến pháp lý khi đó có thể triệt để hủy hoại tâm lý của cô trong giai đoạn tinh thần suy sụp nhất.

Hayden Panettiere từng là sao nhí hàng đầu Hollywood. Ảnh: New York Times.

Sự nghiệp và danh tiếng nữ diễn viên sớm lụi tàn vì sa ngã vào con đường nghiện ngập. Ảnh: REUTERS.

Nguồn: New York Times