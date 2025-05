Vụ nổ súng ở Vĩnh Long: Cần làm rõ nguyên nhân dẫn đến nghi phạm trả thù người lái xe tải

Bộ Công an đã rút toàn bộ hồ sơ vụ việc để kiểm tra, xử lý theo quy định

Liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, ấp Bang Chang, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn) đã dùng súng bắn Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, tại xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh), sau đó tự sát, Bộ Công an cho biết, ngay khi nhận được báo cáo, lãnh đạo Bộ Công an đã có chỉ đạo các đơn vị chức năng vào cuộc, xử lý nghiêm.

Theo Bộ Công an, xác minh ban đầu xác định nguyên nhân do mâu thuẫn trong xử lý vụ va chạm giao thông xảy ra ngày 4/9/2024 giữa con của Nguyễn Vĩnh Phúc (cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân, SN 2010) với xe ô tô tải do Nguyễn Văn Bảo Trung trực tiếp điều khiển làm cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong.

Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Vĩnh Long tập trung khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ diễn biến hành vi gây án của Nguyễn Vĩnh Phúc và các tình tiết liên quan, làm rõ nguồn gốc hung khí gây án, nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án, có hay không đối tượng khác liên quan vụ việc.

Ông Phúc tự sát sau khi gây án

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an được giao khẩn trương thẩm tra toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4/9/2024 làm cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân, con của Nguyễn Vĩnh Phúc tử vong và quá trình giải quyết khiếu nại trong vụ việc.

Ngày 29/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã rút toàn bộ hồ sơ vụ việc để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Ngày 30/4, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, tổ công tác của Bộ Công an đã đến kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân, con ông Nguyễn Vĩnh Phúc - nghi phạm dùng súng bắn tài xế xe tải rồi tự sát vào ngày 28/4. Tổ sẽ kiểm tra hồ sơ, sẽ xử lý nghiêm vi phạm trong quá trình điều tra nếu có.

Được biết, Cơ quan điều tra của VKSND Tối cao cũng đã mời gia đình nữ sinh này đến làm việc.

Cần làm rõ nguyên nhân dẫn đến trả thù người lái xe tải

Trao đổi với PV dưới góc độ pháp lý, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, đây là một vụ án mạng thương tâm, gây mất an ninh trật tự, nhưng nguyên nhân của nó lại là vấn đề rất đáng suy nghĩ về sự công bằng trong việc áp dụng pháp luật.

Luật sư Cường cũng cho rằng, vụ việc này cũng gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội và có dấu hiệu của tội giết người nên Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Long có thể sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự để tiến hành điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân của sự việc, diễn biến hành vi của các bên và hậu quả đã xảy ra.

Theo ông Cường, trường hợp trong quá trình điều tra xác định người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết, không còn đồng phạm khác, không sử dụng để tái thẩm đối với vụ án khác sẽ đình chỉ giải quyết vụ án.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho thấy, hiện người thực hiện hành vi nổ súng đã tự sát nên trách nhiệm hình sự với người này sẽ không được đặt ra. Cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự chỉ để căn cứ làm rõ nguyên nhân và giải quyết các vấn đề có liên quan.

"Một điều đáng chú ý liên quan vụ án trên, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân xuất phát từ một vụ tai nạn giao thông cách đó nửa năm. Thông tin cho thấy, ngày 4/9/2024, con gái của ông Phúc (nữ sinh lớp 9) đi xe đạp điện trên đường đã va chạm với xe tải do anh Trung điều khiển, dẫn đến tử vong".

Sau tai nạn, cơ quan điều tra xác định, tài xế khi lái xe tải đến ấp Vĩnh Lợi thấy phía trước có một ô tô bán tải đang đậu sát lề đường nên bật đèn xin đường để vượt qua. Lúc này, bên phần đường ngược lại, con gái của Phúc và một nữ sinh cùng 14 tuổi đang chạy hai xe đạp điện. Do phát hiện xe tải nên nữ sinh dừng lại đột ngột. Con gái của Phúc chạy phía sau không kịp xử lý đã tông trúng xe của bạn, ngã ra đường, bị xe tải cán tử vong.

Phía cơ quan công an cho rằng, con gái của Phúc điều khiển xe đạp điện không giữ khoảng cách an toàn, không chú ý quan sát với xe cùng chiều phía trước dẫn đến vụ tai nạn. Tài xế xe tải chạy tới không xử lý kịp nên đã cán qua người nữ sinh dẫn đến tử vong.

Sau đó, vụ việc đã được chuyển giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn xử lý. Đến ngày 26/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do 'người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết'.

Tuy nhiên, ngày 17/1/2025, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trà Ôn đã huỷ quyết định này vì chưa đúng quy định pháp luật. Đến 23/1/2025, Công an huyện Trà Ôn tiếp tục ra quyết định không khởi tố với lý do 'không có sự việc phạm tội'.

Có lẽ đây là nguyên nhân dẫn đến ông Phúc đã 'liều mình' để trả thù người lái xe tải. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ vấn đề này, xác định việc người đàn ông này sử dụng súng để bắn người lái xe tải có phải do mâu thuẫn từ vụ tai nạn giao thông này hay không.

Nếu kết quả xác minh cho thấy chỉ vì không hài lòng với kết quả giải quyết vụ tai nạn giao thông mà ông Phúc đã dùng súng tự chế để trả thù người lái xe tải thì đây là câu chuyện hết sức đau lòng, người cha đánh đổi cả mạng sống của mình với suy nghĩ là để 'đòi công lý' cho con gái là câu chuyện khiến nhiều người cảm thông.

Tuy nhiên, hành vi này là vi phạm pháp luật và không được khuyến khích. Hành vi của ông Phúc có lẽ thể hiện sự bất lực và mất niềm tin vào cơ quan bảo vệ pháp luật ở địa phương này.

"Đây là vấn đề rất nghiêm trọng, có thể gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan tiến hành tố tụng, nếu việc giải quyết vụ tai nạn giao thông không đúng cũng có dấu hiệu của hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp. Do đó, Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ vào cuộc xác minh làm rõ có hành vi bỏ lọt tội phạm, làm sai lệch hồ sơ vụ án hay không để xử lý những người vi phạm theo quy định của pháp luật"- luật sư Cường nhấn mạnh.

Theo quy định của pháp luật, người điều khiển phương tiện giao thông chỉ được vượt xe khác cùng chiều khi đảm bảo an toàn. Nếu xe không đảm bảo an toàn gây tai nạn giao thông chết người, người điều khiển phương tiện giao thông sẽ bị xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điều 260 Bộ luật Hình sự. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông là thời điểm đang áp dụng Luật giao thông đường bộ.

Người dân chia sẻ hình ảnh khi cảnh sát dựng lại hiện trường

Trong tình huống nào thì xe ô tô được vượt lên?

Theo quy định, khi có chướng ngại vật ở phía trước và có xe chạy phía chía chiều ngược lại (phần đường ngược chiều) ở đoạn đường định vượt, nghiêm cấm người điều khiển phương tiện giao thông vượt xe.

Thông tin bước đầu cho thấy tài xế xe tải đã vượt xe khi có xe ô tô khác đang dừng đỗ phía trước và có cháu bé học sinh 9 đi xe đạp điện đang đi chiều ngược lại ở phần đường định vượt nên đây là trường hợp cấm vượt theo quy định của pháp luật. Người thực hiện hành vi bị cấm gây tai nạn giao thông sẽ bị xử lý hình sự theo điều 260 bộ luật hình sự.

Bởi vậy vị trí và chạm giữa xe đạp điện và xe tải là vấn đề rất quan trọng trên hiện trường, làm căn cứ xác định lỗi thuộc về bên nào.

Nếu trong trường hợp 2 bên đều có lỗi, tài xế xe tải sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu trường hợp lỗi hoàn toàn thuộc về nạn nhân, kết quả sẽ giống như kết luận của cơ quan điều tra công an huyện này về sự việc.

Tuy nhiên, với diễn biến ban đầu cho thấy cháu bé đi xe đạp điện đi đúng phần đường, không có nghĩa vụ phải giữ khoảng cách đối với xe đang vượt ở chiều ngược lại.

Đồng thời pháp luật cũng không cho phép tình huống người lái xe tải vượt xe trong tình huống mất an toàn như vậy nên rất có thể sự việc này có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội và gây oan khuất cho cháu bé đã chết.

"Vấn đề này thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Nếu quá trình xác minh vụ việc này, trên cơ sở hồ sơ giải quyết tin báo mà cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định đã có hành vi bỏ lọt tội phạm, làm sai lệch hồ sơ vụ án sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để xử lý đối với các cán bộ có liên quan về tội danh xâm phạm hoạt động tư pháp theo quy định", luật sư Đặng Văn Cường nêu quan điểm.