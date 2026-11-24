Sau vụ nổ lớn kèm sập nhà trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội, Bộ Y tế yêu cầu ngành y tế thành phố huy động tối đa nhân lực, thuốc men, máu và trang thiết bị, tập trung cấp cứu, điều trị các nạn nhân.

Trong văn bản gửi Sở Y tế Hà Nội ngày 24/11, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở tiếp tục chỉ đạo các bệnh viện ưu tiên nguồn lực, bảo đảm người bị thương được cấp cứu và điều trị kịp thời.

Với những trường hợp nguy kịch, vượt quá khả năng chuyên môn của bệnh viện tiếp nhận, các đơn vị cần chủ động phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để hội chẩn hoặc chuyển tuyến khẩn cấp.

Bộ Y tế cũng đề nghị ngành y tế phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh danh tính những nạn nhân chưa rõ nhân thân, đồng thời quan tâm chăm sóc sức khỏe và ổn định tâm lý cho người bị nạn cùng gia đình.

Các lực lượng tiếp cận hiện trường, triển khai nhiệm vụ cứu hộ, tìm kiếm người gặp nạn và xử lý những nguy cơ phát sinh sau vụ nổ.

Trước đó, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Cấp cứu 115 và các bệnh viện điều động nhân lực, phương tiện đến hiện trường, tổ chức sơ cứu, phân loại và vận chuyển nạn nhân. Người bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Các bệnh viện được yêu cầu huy động bác sĩ, điều dưỡng có kinh nghiệm tham gia cấp cứu, hồi sức, phẫu thuật; chuẩn bị đầy đủ thuốc, máu, chế phẩm máu, dịch truyền và vật tư y tế. Với bệnh nhân đa chấn thương, nguy kịch, bệnh viện phải tổ chức hội chẩn liên khoa, liên viện để thống nhất hướng điều trị.

Sở Y tế đồng thời yêu cầu các đơn vị chuẩn bị phương án chuyển tuyến an toàn, duy trì nhân lực và phương tiện cấp cứu thường trực 24/24 giờ. Lãnh đạo bệnh viện phải trực tiếp chỉ đạo công tác cứu chữa, bảo đảm không để người bệnh bị chậm trễ do thiếu nhân lực hay thủ tục hành chính.

Các cơ sở y tế cũng phải cập nhật danh sách người được tiếp nhận, tình trạng sức khỏe, chẩn đoán và hướng xử trí, báo cáo thường xuyên về Sở Y tế để tổng hợp.

Vụ nổ xảy ra khoảng 8h ngày 24/11 tại quán ăn ở số 170 Nguyễn Văn Tuyết. Sức ép lớn khiến công trình đổ sập hoàn toàn, nhiều nhà xung quanh bị hư hỏng.

Người dân sống cách hiện trường 300-400 m trên phố Thái Thịnh cho biết nhà cửa rung nhẹ, nhiều người hoảng hốt chạy ra đường. Tiếng nổ lớn, khói bụi bốc lên mù mịt khiến khu vực nhanh chóng náo loạn.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện từ nhiều đơn vị đến hiện trường, triển khai tìm kiếm, cứu nạn và xử lý sự cố.

Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến 13h ngày 24/11, vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa khiến 6 người tử vong, 10 người bị thương đang được cấp cứu, điều trị tích cực tại các bệnh viện. Trong số 10 nạn nhân, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận 4 trường hợp, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa 2 trường hợp và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 4 trường hợp.