Liên quan đến sự việc nhóm người khiêng quan tài bên trong có người sống, nhảy múa giữa đường xảy ra tại phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ gây xôn xao dư luận, nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online cho hay, sáng ngày 7/6, một lãnh đạo phường Sóc Trăng thông tin, Công an phường đã phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ mời những người liên quan làm việc. Các clip về vụ việc đăng lên mạng xã hội đã được gỡ.

Theo kết quả xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, khoảng 18 giờ ngày 4/6, tại cơ sở kinh doanh trại hòm N.T. (đường Lê Duẩn, khu vực 10, phường Sóc Trăng) do ông N.H.N. làm chủ, mọi người đã tổ chức tiệc sinh nhật cho ông N.H.N. (cũng là đám giỗ thứ 3 của ông N.).

Nhóm người khiêng quan tài gây náo loạn khu phố.

Trong buổi tiệc, mọi người có mở nhạc, ca hát, đến cuối tiệc có làm lễ bế quan. Lúc này, có người vào quan tài nằm và được một nhóm người khiêng ra ngoài đường nhảy múa. Quá trình khiêng quan tài từ rạp tiệc ra ngoài đường diễn ra trong khoảng 3 phút, gây mất an ninh trật tự.

Theo vị lãnh đạo phường, vụ việc đang được lực lượng chức năng làm việc tích cực, quyết tâm cao. Sau khi có kết quả, những người vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền những đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người nhảy múa theo tiếng nhạc inh ỏi, khiêng một chiếc quan tài bên trong có người sống nằm ra đường. Trong lúc di chuyển, người nằm trong quan tài cũng bật dậy nhảy múa với đám đông. Nhóm người khiêng quan tài đã chiếm hết một bên lòng đường, gây náo loạn con phố. Hình ảnh phản cảm khiến người xem bất bình.