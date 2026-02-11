Nhóm khiêng quan tài trước chợ Bến Thành lĩnh án nặng

HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồ Ngọc Tuấn (26 tuổi) 33 tháng tù, Nguyễn Văn Quyết (31 tuổi), Vũ Thị Thanh Xuân (32 tuổi, vợ Quyết) cùng lĩnh 27 tháng về tội Gây rối trật tự công cộng. Các bị cáo còn lại lĩnh mức án từ 24 tháng tù treo đến 27 tháng tù giam.

Theo nội dung vụ án, đầu năm 2024, Tuấn lập tài khoản TikTok "Never GG" nhằm bán quần áo online. Tháng 10/2024, Tuấn hợp tác với vợ chồng Quyết – Xuân và Nguyễn Đăng Khoa để kinh doanh. Để tạo sự chú ý, tăng lượt xem và quảng bá sản phẩm, Tuấn nảy sinh ý định quay clip quảng cáo theo cách gây sốc cho người mặc áo do mình thiết kế khiêng quan tài diễu phố.

11 bị cáo tại phiên toà ngày 10/2

Cả nhóm thống nhất thiết kế áo in chữ "never GG" ở mặt trước, "DIE EVERYDAY" ở mặt sau, đồng thời cắt decal dán 2 bên hông quan tài. Tuấn đến một trại hòm tại Long An gặp Nguyễn Văn Thẩm mua một cỗ quan tài với giá 3,5 triệu đồng, yêu cầu sơn đen toàn bộ và thuê Thẩm cùng bốn người khác khiêng quan tài với giá 500.000 đồng/người.

Cuối tháng 1/2025, Tuấn cùng Khoa, Quyết và Xuân xuống trại hòm dán decal lên quan tài rồi gửi lại đó, chờ ngày quay quảng cáo sẽ đưa lên TP.HCM. Theo kế hoạch, ngày 25/2/2025, nhóm tổ chức chụp ảnh, quay clip tại một studio trên đường Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành. Tuấn thuê hai mẫu ảnh và thuê Lại Hoàng Thiên Phúc chụp ảnh, quay phim.

Sau khi chụp trong studio, Tuấn yêu cầu nhóm của Thẩm mặc áo quảng cáo và khiêng quan tài đi bộ dưới lòng đường Huyền Trân Công Chúa, di chuyển khoảng 200 m để quay clip. Chưa hài lòng với hình ảnh ghi được, Tuấn tiếp tục bàn với các bị cáo khác đưa quan tài ra khu vực trước cửa Nam chợ Bến Thành để quay thêm.

Khoảng 15h cùng ngày, nhóm bị cáo khiêng quan tài di chuyển qua nhiều tuyến đường trung tâm, băng qua các giao lộ lớn, thu hút sự chú ý của người dân, gây náo loạn khu vực và ảnh hưởng đến trật tự công cộng.

Ảnh cắt từ clip

Trưa 1/3/2025, Tuấn dựng clip hoàn chỉnh và đăng tải lên tài khoản TikTok "never GG" với tiêu đề quảng cáo bộ sưu tập áo. Đến 4h ngày 3/3/2025, clip đã thu hút hơn 8.000 lượt thích, hàng trăm bình luận và chia sẻ, đồng thời vấp phải làn sóng phản ứng gay gắt từ dư luận. Sau đó, cơ quan công an vào cuộc điều tra, triệu tập các đối tượng liên quan, dẫn đến việc khởi tố.

Tại tòa, bị cáo Tuấn khai lấy ý tưởng từ các clip ở nước ngoài. Lúc đầu các bị cáo không biết đây là hành vi phạm tội nên mới làm. Các bị cáo khác thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo phản cảm, gây ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân xung quanh. Trong đó Tuấn là chủ mưu.