Liên quan đến vụ nhiều người tụ tập trước dinh thự của Ngân Collagen (tên thật Trần Thị Bích Ngân, SN 1995, quê Cà Mau) tại phường Hưng Phú, ngày 21-10, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, ông L.T.T (chồng bà Ngân) đã có đơn gửi đến Công an phường Hưng Phú, TP Cần Thơ.

Nhóm người tụ tập trước nhà Ngân Collage chụp ảnh và livestream

"Đơn đã được chuyển cho tổ an ninh để xử lý. Nhiều ngày qua, công an phường cử lực lượng xuống nhà bà Ngân và giải thích cho người dân (những người quay phim, chụp ảnh-PV), đến thời điểm này cơ quan công an chưa làm việc gì liên quan đến Ngân Collagen" - một cán bộ Công an phường Hưng Phú thông tin.

Như đã thông tin, nhiều ngày qua, rất nhiều clip, hình ảnh trên mạng xã hội đăng tải về dinh thự 500 tỉ đồng của Ngân Collagen. Nhiều người còn livestream thu hút nhiều lượt xem và bình luận.

Trong đó, nhiều clip ghi: "Cập nhật mỗi phút cho mấy bà luôn", "Nay nhà boss có vụ gì hot vậy"; "Ai thay ca chiều giùm tôi nhe, tôi về tắm rửa ăn uống xong tui ra tiếp"; "Trước giông bão mọi thứ thường tĩnh lặng"…

Sau khi Ngân 98 (Võ Thị Ngọc Ngân) bị khởi tố, bắt tạm giam, tài khoản TikTok chính thức của Ngân Collagen hiện không còn hiển thị video công khai như trước. Việc chuyển sang chế độ riêng tư đồng nghĩa chủ tài khoản chỉ cho phép người quen hoặc bạn bè đã chọn xem nội dung, thay vì chia sẻ với toàn bộ người dùng nền tảng.

Trên trang Facebook cá nhân có hơn 4.000 bạn bè, Ngân Collagen cũng khóa bình luận, hạn chế tương tác với công chúng.

Ngân Collagen gây xôn xao trên mạng xã hội khi tổ chức tân gia dinh thự 500 tỉ đồng vào khoảng tháng 4 vừa qua.

CLIP: Bất chấp nắng gắt, nhiều người chụp ảnh, quay phim trước dinh thự của Ngân Collage

Theo chia sẻ của Ngân Collagen trên Facebook, dinh thự được xây dựng trên diện tích 1.000 m2, mất 5 năm mới có thể hoàn thiện. Dinh thự có màu trắng, chạm trổ hoa văn cầu kỳ theo lối kiến trúc cổ điển. Toàn bộ ngôi nhà được lắp hệ thống đèn rực rỡ. Vào ban đêm, cả tòa nhà phát sáng nổi bật.

Bên trong nhà, nội thất được cho là trang trí bằng vàng, đá quý. Khu vực sảnh, phòng khách và bàn ăn có rất nhiều đồ trang trí bằng ngọc, đá quý.

Ngân Collagen cũng gây chú ý khi có màn "đấu tố" với Ngân 98 trên mạng xã hội. Sau đó, Ngân 98 đã xuống tận Cần Thơ để làm rõ vụ việc với Ngân Collagen.

Sau khi Ngân 98 bị bắt, nhiều người rất quan tâm tình hình hiện tại của Ngân Collagen

Vào tháng 5 vừa qua, Cục An toàn thực phẩm gửi văn bản đến Sở An toàn thực phẩm TP HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, đề nghị kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, lấy mẫu kiểm nghiệm 2 sản phẩm do Ngân Collagen quảng cáo là "Kẹo táo thải mỡ bụng" và "N-collagen Chanh plus".

Kết quả rà soát trên phần mềm dịch vụ công cho thấy 2 sản phẩm này chưa được Cục An toàn thực phẩm cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định.