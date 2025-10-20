Nhiều ngày qua, rất nhiều clip, hình ảnh trên mạng xã hội đăng tải về dinh thự 500 tỉ đồng tại phường Hưng Phú, TP Cần Thơ của Ngân Collagen (tên thật Trần Thị Bích Ngân; 30 tuổi, quê tỉnh Cà Mau).

Bất chấp nắng gắt, nhiều người tụ tập trước dinh thự của Ngân Collagen.

Nhiều người còn livestream (phát trực tiếp) thu hút nhiều lượt xem và bình luận.

Trong đó, nhiều clip ghi: "Cập nhật mỗi phút cho mấy bà luôn", "Nay nhà boss có vụ gì hot vậy"; "Ai thay ca chiều giùm tôi nhe, tôi về tắm rửa ăn uống xong tui ra tiếp"; "Trước giông bão mọi thứ thường tĩnh lặng"…

Vào trưa 19-10, dù trời nắng gay gắt nhưng nhiều người đi xe máy, ô tô đã tiếp tục quay, chụp ảnh ngôi nhà của Ngân Collagen. Thậm chí có người còn bồng trẻ em đến chụp ảnh cùng ngôi nhà.

Coi chừng xâm phạm quyền riêng tư

Phân tích vụ việc, luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, cho biết trong thời đại công nghệ phát triển, việc quay phim, chụp ảnh đã trở nên phổ biến và dễ dàng hơn bao giờ hết. Dù vậy, tính tiện lợi này cũng đặt ra nhiều thách thức đối với quyền riêng tư và quyền bảo vệ hình ảnh cá nhân.

Theo điều 32 Bộ Luật Dân sự năm 2015, mỗi cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình, bao gồm quyền cho phép hoặc không cho phép người khác sử dụng hình ảnh, cũng như quyền được giữ bí mật, không bị quay phim hoặc chụp ảnh trái ý muốn. Đồng thời, điều 38 Bộ Luật Dân sự năm 2015 khẳng định: "Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ".

Liên quan đến vụ việc một số người hiếu kỳ tụ tập quay, chụp và livestream trước dinh thự của "Ngân Collagen", cần xác định rõ ranh giới giữa hành vi hợp pháp và hành vi vi phạm pháp luật. Nếu chỉ "check-in" ngoài cổng, tại khu vực công cộng, không gây mất trật tự, thì cơ quan chức năng sẽ không xử phạt.

Tuy nhiên, khi tụ tập đông người, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của cư dân hoặc làm mất an ninh trật tự, hành vi này nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị xử lý hành chính theo Nghị định số 144/2021/NĐ-CP. Mức phạt có thể lên đến 5 triệu đồng.

Ngoài ra, nếu người tham gia quay phim, chụp ảnh và đăng tải lên mạng xã hội những thông tin sai sự thật, xuyên tạc hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, thì có thể bị xử phạt từ 10-20 triệu đồng theo điểm a khoản 1 điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP). Đối với cá nhân vi phạm, mức phạt bằng một nửa mức phạt áp dụng cho tổ chức theo khoản 3 điều 4 Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

Trong trường hợp hành vi có tính chất nghiêm trọng hơn, như xâm nhập trái phép vào nhà riêng, phát tán hình ảnh hoặc nội dung xúc phạm, hoặc bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh tương ứng, gồm: Tội làm nhục người khác (điều 155 Bộ Luật Hình sự năm 2015); Tội vu khống (điều 156 Bộ Luật Hình sự năm 2015); Tội xâm phạm chỗ ở của người khác (điều 158 Bộ Luật Hình sự năm 2015) - (được sửa đổi năm 2017, năm 2025).