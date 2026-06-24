Liên quan đến sự việc một thai phụ bị người đàn ông hành hung trong cửa hàng hoa quả, xảy ra tối ngày 22/6 gây bức xúc dư luận, ngày 23/6, trao đổi trên báo Phụ nữ Việt Nam, Thượng tá Nguyễn Văn Đáp - Trưởng Công an phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn phường. Ngay trong sáng 23/6, Công an phường Quế Võ đã mời những người liên quan lên làm việc.

Nạn nhân trong vụ việc là chị Nguyễn Thị H. Theo người nhà chị H., chị đang mang thai và đã cận kề ngày sinh. Sau vụ việc, thai phụ xuất hiện các triệu chứng đau đầu, đau tai, đau bụng, phải nhập viện điều trị. Gia đình cho biết, vụ việc khiến sức khỏe của cả mẹ và thai nhi đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Việc thai phụ sắp sinh bị tác động liên tiếp vào vùng đầu, mặt rồi xuất hiện các biểu hiện đau bụng sau đó khiến gia đình đặc biệt lo lắng, bởi không chỉ sức khỏe của chị H. bị ảnh hưởng mà thai nhi cũng đứng trước nguy cơ bị tác động.

Camera tại tiệm hoa quả ghi lại một phần diễn biến vụ việc. (Ảnh: Cắt từ clip)

Người thân của chị H. mong cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý nghiêm người có hành vi hành hung, đồng thời đảm bảo an toàn cho thai phụ trong quá trình điều trị.

Thông tin trên báo VTC News cho biết thêm, ngày 23/6, Công an phường Quế Võ đã tiếp nhận đơn trình báo của công dân về vụ việc. Lực lượng chức năng đang khẩn trương thu thập tài liệu, xác minh các tình tiết liên quan, làm rõ nguyên nhân, diễn biến cũng như trách nhiệm của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip trích xuất từ camera an ninh cho thấy, thời điểm xảy ra vụ việc, thai phụ đang đứng trong một cửa hàng hoa quả. Bất ngờ, người đàn ông mặc áo đỏ xông vào, một tay túm cổ thai phụ, tay còn lại tát, đấm liên tiếp vào vùng mặt, đầu nạn nhân.

Bị đánh, người phụ nữ chỉ biết ôm đầu đau đớn. Chưa dừng lại, người đàn ông tiếp tục giật lấy vật giống dao trên tay người phụ nữ đang ngồi gọt bơ trong quán để uy hiếp thai phụ. Thời điểm xảy ra sự việc, một nữ nhân viên mặc áo đen đã can ngăn. Trong khi đó, người phụ nữ mặc áo trắng ngồi gọt bơ không có động thái phản ứng nào.

Sự việc khiến dư luận bất bình trước hành vi côn đồ, hung hãn của người đàn ông, mong pháp luật nghiêm trị.