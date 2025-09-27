Chủ hụi nắm nhiều dây hụi lập trên mạng, có những người góp đến hàng chục tỷ đồng

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngày 26/9, Công an xã Xuân Thới Sơn (TPHCM) đã báo cáo Công an TPHCM những thông tin ban đầu liên quan vụ vỡ hụi hàng trăm tỷ đồng. Hiện công an xã phối hợp cùng các lực lượng của UBND xã để ổn định tình hình và mời những người liên quan đến làm việc, lập hồ sơ.

Nhiều người ở khắp nơi kéo đến nhà bà Nguyễn Thị Mỹ D. ở xã xuân Thới Sơn để đòi tiền. Ảnh: Tuấn Kiệt

Theo thông tin ban đầu, nhiều người dân đã kéo đến một căn nhà trên đường Xuân Thới 14, xã Xuân Thới Sơn để gặp bà Nguyễn Thị Mỹ D. đòi tiền do đã góp hụi cho bà này.

Một số người có mặt cho biết, nhiều tháng nay bà D. lập các nhóm trên mạng xã hội để tổ chức các dây hụi, hứa hẹn lãi suất 10%. Người tham gia chủ yếu đến từ nhiều tỉnh, thành miền Tây, phần lớn không quen biết nhau.

Vài ngày gần đây, bà D. không còn gom hụi như trước mà im lặng bất thường. Một số người liên hệ được thì bà viện cớ bị bệnh, không đưa ra lời giải thích rõ ràng. Trước tình hình đó, các hụi viên đã rủ nhau đến nhà bà D. để chất vấn và đòi lại tiền.

Bà N. – một hụi viên tìm đến nhà bà D. – cho biết, gần nửa năm qua đã góp khoảng 1,2 tỷ đồng nhưng chưa từng được hốt hụi hay nhận lãi như cam kết. Khi nghe tin bà D. vỡ hụi, bà tìm đến để đòi lại tiền.

Theo bà N., có rất nhiều dây hụi do bà D. lập trên mạng xã hội, trong đó có người góp đến hàng chục tỷ đồng. Nhiều người cho rằng tổng số tiền bà D. không còn khả năng chi trả có thể lên tới hơn 200 tỷ đồng.

Khi công an địa phương đến ghi nhận sự việc, bà D. vẫn có mặt tại nhà và cho biết sẽ tính toán để giải quyết với các hụi viên. Sau đó, cơ quan chức năng đã mời bà về trụ sở để làm việc.

Gần 200 hụi viên "ăn dầm nằm dề, nằm lăn lóc" suốt 3 ngày

Trao đổi với báo Dân Việt, chị T, một trong những hụi viên bị ảnh hưởng nặng nề, kể lại chi tiết về khoảnh khắc sự việc vỡ lở. Chị cho biết đã mất hơn 1,5 tỷ đồng sau khi đã góp tổng cộng 4 tỷ đồng và rút ra được 2,5 tỷ. Chị T tham gia dây hụi này từ tháng 2/2025.

Ảnh: Dân Việt

Điều đáng nói, vụ việc không được chính chủ hụi thông báo mà từ một tin đồn rò rỉ vào khuya ngày 23/9.

"Ngày cuối cùng (trước khi vỡ hụi), bà Dung còn kêu tôi chuyển 400 triệu đồng, tôi vẫn chuyển. Sau đó, có thông tin rò rỉ là chồng của bà gọi điện cho một người từng bể hụi, hỏi cách xử lý khủng hoảng. Lúc đó, nguyên đám hụi viên chúng tôi vẫn chưa biết gì.

Thông tin sau đó được báo lại cho một hụi viên. Cả nhóm mới tá hỏa, đặc biệt khi bà Dung lấy lý do bị bệnh để không giao hụi, không làm việc trong hai ngày liên tiếp, từ đó xác nhận nghi ngờ về việc vỡ hụi”, chị T kể lại.

Ngay sau khi phát hiện, nhóm của chị T cùng nhiều hụi viên khác đã kéo đến nhà bà Dung suốt ba ngày liên tục. Trong ba ngày, chị T cùng cả nhóm hụi viên gần 200 người 'ăn dầm nằm dề, nằm lăn lóc' ở đó để van xin bà Dung trả tiền nhưng bà không trả.

Tại nhà bà Dung, mọi người kêu bà Dung trình tài khoản, tài sản, bán ra chia đều cho mọi người một ít trước để xoay xở chứ không có đòi tiền một lúc. Tuy nhiên, theo chị T, chủ hụi không hề hợp tác, thậm chí còn đưa ra một tài khoản ảo với số dư ít ỏi và nói đó là tiền người khác chuyển nhầm.

Theo ước tính ban đầu từ nhóm của chị T (khoảng 200 người), số tiền bà Dung đang nợ đã lên tới hơn 260 tỷ đồng.

"Một người ít nhất là 1 tỷ, có người tới mười mấy tỷ. Đây mới chỉ là con số của một nhóm hụi lớn. Trên thực tế, chủ hụi còn rất nhiều dây hụi, nhóm hụi khác," chị T cho biết.

Vẫn theo chị T, rất nhiều người ở các tỉnh miền Tây cũng bị ảnh hưởng, người góp 500, 700 triệu. Khi phát hiện, họ khóc lóc nói bây giờ không biết cách nào để đòi. Số tiền thực tế có lẽ còn lớn hơn con số 260 tỷ.