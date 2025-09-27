Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào 10h giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão Bualoi (bão số 10) cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 370km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 35km/h.

Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão số 10 vào 11h sáng 27/9 (Ảnh: NCHMF).

Do ảnh hưởng của bão số 10, từ chiều 28/9, trên đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa – Bắc Quảng Trị có gió mạnh cáp 6-7, sau tăng cấp 8-9, gần tâm bão mạnh 10-12, giật 14 (nguy hiểm, có thể gây đổ cây, cột điện, nhà cửa).

Còn các tỉnh Quảng Ninh – Ninh Bình và Nam Quảng Trị – Huế có gió mạnh cấp 6-7, giật 8-9.

Từ đêm 27–30/9: Bắc Bộ và Thanh Hóa – Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng, lượng mưa 100–300mm, cục bộ >450mm. Riêng đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và Thanh Hóa – Bắc Quảng Trị hứng chịu lượng mưa 200–400mm, cục bộ >600mm.

Hôm nào Hà Nội có mưa lớn?

Tờ Tiền phong dẫn phân tích từ các cơ quan khí tượng quốc tế nhận định, bão số 9 Ragasa là siêu bão trên biển nhưng suy yếu còn nhanh hơn cả dự báo sau khi đi vào đất liền Trung Quốc, vì vậy gây mưa to chủ yếu ở Quảng Ninh và một số ít tỉnh thành phía Bắc, ở Hà Nội nhìn chung chỉ mưa nhỏ. Nhưng bão Bualoi thì khác.

Theo các mô hình hiện tại, Hà Nội cũng sẽ chịu ảnh hưởng của bão Bualoi, với mưa bắt đầu từ chiều hoặc tối 28/9. Sang ngày 29/9 - ngày dự báo bão đổ bộ - Hà Nội có khả năng mưa to, và đây là ngày mà Hà Nội mưa nhiều nhất trong đợt ảnh hưởng của bão Bualoi.