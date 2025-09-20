Vụ nam sinh lớp 7 xô đẩy cô giáo: Thời điểm đó, cô yêu cầu "cả lớp ngồi yên"

Sự việc nam sinh L.G.B. túm tóc, ấn đầu giáo viên chủ nhiệm đang là tâm điểm chú ý và gây ra không ít tranh luận trái chiều trong dư luận những ngày vừa qua. Trả lời phỏng vấn trên VietNamNet, một phụ huynh học sinh lớp 7A14, Trường THCS Đại Kim (Hà Nội) cho hay, tối hôm xảy ra sự việc, khi nghe con kể diễn biến, chị đã vô cùng sốc, không rõ có phải là sự thật hay không.

Cũng theo người này thông tin, con chị có nói các bạn trong lớp không dám can vì các bé đều sợ nam sinh kia khi bạn đang cầm vật nhọn. Đặc biệt, cô giáo còn yêu cầu "cả lớp ngồi yên". Một phụ huynh khác cũng thông tin trên VietNamnet rằng, được con kể rằng "ở tình thế khi bị học sinh túm tóc, ấn đầu xuống, cô bảo các bạn trong lớp ngồi im tại chỗ", vì cô cũng lo cho sự an toàn của các bạn khác.

Như đã thông tin trước đó thì vào khoảng 15h15 ngày 16/9, tại lớp 7A14, trong giờ chuyển tiết, cô T. T. T. H – giáo viên chủ nhiệm, phát hiện học sinh T.M.T. mang theo đồ chơi sắc nhọn có thể gây nguy hiểm nên yêu cầu giao nộp.

Khi cô giáo giữ lại đồ vật, học sinh L.G.B. đã đứng lên đòi trả lại và có hành vi kéo tóc, ghìm cô giáo để giật lại. Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều học sinh.

(Ảnh cắt từ clip)

Ngay sau đó, cô giáo báo cáo Ban giám hiệu. Hiệu trưởng yêu cầu học sinh vi phạm xin lỗi công khai và yêu cầu các em ngồi gần viết tường trình. Học sinh L.G.B cũng phải viết bản tường trình và cùng phụ huynh làm việc với nhà trường trong chiều cùng ngày. Phụ huynh đã gửi lời xin lỗi cô giáo và xin phép cho con nghỉ học 17/9 để kiểm tra sức khỏe tâm lý.

Chiều 18/9, Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh đã họp, thống nhất hướng giải quyết: Phụ huynh nhận trách nhiệm, xin lỗi giáo viên và cam kết phối hợp giáo dục con. Sau khi học sinh xin lỗi, cô giáo đồng ý bỏ qua, gia đình cũng đề xuất đón con về quản lý trong 10 ngày. Đến 19/9, tinh thần cô giáo đã ổn định, sự việc cơ bản được giải quyết. Nhà trường khẳng định đã yêu cầu học sinh nhận lỗi trước tập thể, mời phụ huynh phối hợp xử lý, đồng thời động viên, hỗ trợ tinh thần cô giáo.

Vật nhọn bị giáo viên chủ nhiệm thu giữ.

Bộ GD&ĐT cho rằng đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự an toàn, sức khỏe của nhà giáo; ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và truyền thống "tôn sư, trọng đạo" của dân tộc ta; trái với những quy định của Chính phủ, của Bộ GD&ĐT về xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Vì vậy, mọi hành vi sai trái đều phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Mặt khác, trong việc xử lý học sinh, nhất là đối với các trường hợp đặc biệt, cần cân nhắc các biện pháp phù hợp để vừa đảm bảo tính giáo dục, vừa đảm bảo tính răn đe và tạo điều kiện cho học sinh sửa sai.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội rút kinh nghiệm, chỉ đạo các nhà trường, đặc biệt là trường THCS Đại Kim chú trọng công tác xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh, dân chủ, không có bạo lực học đường;

Chú ý công tác giáo dục đạo đức, ý thức tuân thủ pháp luật, tôn trọng thầy, cô giáo đối với học sinh; làm tốt công tác tư vấn tâm lý học đường, sớm phát hiện những trường hợp học sinh có biểu hiện bất thường về tâm lý để cùng với gia đình có biện pháp chăm sóc, giáo dục phù hợp;

Nâng cao năng lực quản trị, điều hành của Ban Giám hiệu, chủ động và có biện pháp xử lý tình huống mất an toàn trong nhà trường; phát hiện và ngăn chặn kịp thời, từ sớm các hành vi sai phạm của học sinh; phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, các cơ quan chức năng của địa phương để đảm bảo an toàn trường học.