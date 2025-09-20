Vụ nam sinh lớp 7 túm tóc, quật ngã giáo viên ở Hà Nội: Chưa có hồ sơ sức khỏe học sinh, công an vào cuộc

Ngày 19/9, sự việc một nam sinh lớp 7 túm tóc, xô ngã giáo viên khi bị thu đồ chơi sắc nhọn được camera lớp ghi lại đã khiến dư luận xôn xao.

Liên quan đến vụ việc nói trên, theo thông tin trên báo Bảo vệ Pháp luật cho biết, theo báo cáo của UBND phường Định Công xác định sự việc xảy ra tại Trường THCS Đại Kim là nghiêm trọng, không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, danh dự và uy tín của giáo viên mà còn tác động tiêu cực đến môi trường giáo dục, gây bức xúc trong dư luận.

Hình ảnh học sinh túm tóc, ghì đầu giáo viên ngay trong lớp học (Ảnh chụp từ clip). Hình ảnh học sinh túm tóc, ghì đầu giáo viên ngay trong lớp học (Ảnh chụp từ clip).

Quan điểm xử lý của chính quyền địa phương là phải bảo đảm sự công bằng, khách quan, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi sai phạm để giữ gìn tính tôn nghiêm của người thầy và kỷ cương trong nhà trường. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng cần đặt trọng tâm vào việc giáo dục, giúp học sinh nhận thức rõ sai lầm, có cơ hội sửa đổi và tái hòa nhập tập thể, tránh tình trạng em bị kỳ thị hoặc bỏ học.

Ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc trên, UBND phường đã kịp thời báo cáo Văn phòng UBND Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Thường trực Đảng ủy phường Định Công để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết sự việc. Đồng thời, UBND phường đã chỉ đạo Công an phường khẩn trương vào cuộc để xác minh sự việc, làm rõ nhằm bảo đảm sự thượng tôn pháp luật, qua đó răn đe, ngăn chặn những hành vi bạo lực hoặc chống đối thầy cô.

Ngay sau khỉ sự việc xảy ra, Ban giám hiệu Trường THCS Đại Kim đã nhanh chóng xử lý theo thẩm quyền. Nhà trường tổ chức cho học sinh vi phạm trực tiếp nhận lỗi và xin lỗi công khai với giáo viên trước tập thể lớp, đồng thời mời phụ huynh đến làm việc để cùng thống nhất các biện pháp giáo dục, tạo điều kiện cho học sinh sửa sai và rèn luyện lại hành vi.

Đồng thời yêu cầu gia đình đưa cháu đi khám, kiểm tra sức khỏe tâm lý, tuy nhiên, sau khi đi khám gia đình chưa cung cấp được cho nhà trường kết quả kiểm tra sức khỏe. Song song với đó, nhà trường đã kịp thời quan tâm, động viên, ổn định tinh thần cho cô giáo H., tránh để sự việc gây thêm áp lực, ảnh hưởng đến công tác giảng dạy.

Bên cạnh đó, theo thông tin trên báo Dân trí cho biết, hiện công an phường tiếp tục xác minh, làm rõ sự việc, kịp thời xử lý nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, đồng thời phối hợp với nhà trường để phòng ngừa, không để tái diễn tình trạng bạo lực học đường.