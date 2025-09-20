Vụ GVCN bị học sinh lớp 7 túm tóc, giật ngã xuống nền nhà vì thu đồ chơi: Bất ngờ phản ứng của cô giáo!

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip hơn 2 phút ghi lại sự việc gây bức xúc tại Trường THCS Đại Kim (Hà Nội). Trong video, một học sinh lớp 7 đã bất ngờ túm tóc, ấn đầu cô giáo ngay tại lớp học. Lý do được cho là bởi cô giáo có thu của em này một món đồ chơi. Khi cô kiên quyết không trả lại, cậu học trò liền có hành động thô bạo, khiến cô không kịp phản ứng. Điều đáng chú ý là các bạn trong lớp chỉ đứng nhìn, không ai lên tiếng hay can ngăn.

Mới đây, trong chương trình Chuyển Động 24h của VTV, bà Phạm Thị Thanh Hà - Hiệu trưởng nhà trường, đã lên tiếng về vụ việc này. Theo đó, sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã mời các bên liên quan đến để làm việc và tổ chức xin lỗi giáo viên ngay trước lớp. Ngoài ra, nhà trường cũng yêu cầu gia đình cho em học sinh đi khám về tâm lý và kết quả quả học sinh L.G.B - nam sinh trong sự việc "đang ở ngưỡng gần stress".

"Về tâm lý như thế, bạn vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình và chúng tôi cũng mời gia đình đến để kết hợp giáo dục. Bạn cũng nhận ra được khuyết điểm của mình và cam kết không vi phạm nữa", bà Hà chia sẻ.

Cũng theo chia sẻ của Hiệu trưởng Trường THCS Đại Kim, cô giáo đã "tha thứ cho em học sinh này" và "đồng ý với ý kiến của gia đình, cho con nghỉ vài ngày để bố mẹ nhắc nhở và giáo dục con".

Bà Phạm Thị Thanh Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Đại Kim chia sẻ về vụ việc

Trước đó, Vietnamnet đưa tin, chiều ngày 19/9, đại diện UBND phường Định Công xác nhận đã nhận được báo cáo từ Trường THCS Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội) liên quan đến sự việc xảy ra tại lớp 7A14. Theo báo cáo, vào chiều 16/9, khi gần đến giờ nghỉ chuyển tiết, cô giáo T.T.T.H - chủ nhiệm lớp 7A14, vào lớp để nhắc nhở học sinh. Lúc này, cô phát hiện em T.M.T - lớp trưởng 7A14, đang cầm một món đồ chơi có đầu nhọn. Nhận thấy đây là vật dụng nguy hiểm và bị cấm trong nội quy, cô H. yêu cầu nộp lại và thông báo sẽ tịch thu.

Ngay sau đó, học sinh L.G.B đứng lên yêu cầu cô giáo trả lại đồ chơi. Tuy nhiên, cô H. kiên quyết giữ, giơ tay cao để tránh bị giật. Khi không lấy lại được, L.G.B bất ngờ túm tóc, ghì đầu cô giáo xuống bàn để giành lại món đồ.

Học sinh có hành động không thể chấp nhận với cô giáo. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trong lúc xảy ra sự việc, lớp trưởng đã cố gắng can ngăn nhưng không thành. Em còn nhắc các bạn trong lớp kéo rèm cửa để tránh học sinh ngoài hành lang nhìn thấy. Sau khi thoát ra ngoài lớp, cô H. đã báo cáo với Ban giám hiệu. Hiệu trưởng cùng cô quay lại lớp, yêu cầu L.G.B xin lỗi tập thể. Đồng thời, hai học sinh ngồi gần vị trí xảy ra sự việc được yêu cầu viết tường trình và trả lời câu hỏi: “Vì sao không can ngăn, hỗ trợ cô giáo?”.

Chia sẻ về lý do, hai em này cho biết do L.G.B quá kích động và có thể trạng to lớn nên các em không dám can thiệp. Ngay sau đó, nhà trường đã yêu cầu L.G.B viết bản tường trình và mời phụ huynh lên làm việc.

Món đồ mà giáo viên tịch thu. (Ảnh: Vietnamnet)

Theo Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường, cô H. và gia đình em L.G.B. đã có buổi làm việc. Tại đây, nam sinh đã làm bản tường trình. Phía gia đình đã xin lỗi cô giáo và xin cho con trai tạm nghỉ học để đi thăm khám tâm lý, giáo dục con tại nhà.

Hiện UBND phường Định Công đang tiếp tục chỉ đạo các bên có liên quan xử lý vụ việc theo thẩm quyền và theo đúng quy định của pháp luật.