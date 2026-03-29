Sáng 29/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên bị hành hung ngay trên vỉa hè Hà Nội, thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo nội dung đoạn clip, nạn nhân nằm dưới đất, sát gốc cây trên vỉa hè, gần như không còn khả năng chống cự. Một người đàn ông ngồi đè lên, dùng vật giống gậy gỗ đánh liên tiếp vào vùng đầu và cơ thể nạn nhân.

Bên cạnh đó, một người khác mặc áo trắng cũng cầm vật dài tham gia hành hung. Dù có tiếng hô hoán từ những người xung quanh, nhóm này vẫn tiếp tục ra tay, không có dấu hiệu dừng lại.

Được biết, sự việc xảy ra trên phố Nguyễn Khang (phường Yên Hòa, Hà Nội).

Hình ảnh nam sinh bị hành hung trên phố Nguyễn Khang, tối 28/3. (Ảnh: T.Q.)

Liên quan đến vụ việc, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, bà T. (SN 1974, trú tại Quảng Ninh) cho biết, người bị hành hung là con trai của bà, tên N.Q.M. (SN 2007, sinh viên năm thứ nhất một trường đại học tại Hà Nội).

Khoảng 23h15 ngày 28/3, M. đang đi cùng bạn trên phố Nguyễn Khang thì gặp nhóm người đi ô tô BKS 30M-627.57 có biểu hiện đi ngược chiều, phóng nhanh và vượt ẩu.

"Theo lời kể của M., nhóm này không chỉ vi phạm giao thông mà còn chặn đầu, sau đó sử dụng hung khí tấn công và đánh hội đồng con tôi bị thương" , bà T. nói.

Ngay khi nhận được tin, bà T. cùng người thân từ Quảng Ninh lên Hà Nội trong đêm để vào bệnh viện chăm sóc con.

Nạn nhân đang được cấp cứu và theo dõi tại bệnh viện. Gia đình cho biết tình trạng của M. cần được theo dõi sát, chưa thể đánh giá đầy đủ mức độ chấn thương. Sự việc khiến người thân rơi vào trạng thái hoang mang, lo lắng.

Bà T. cho biết thêm, sau khi đoạn clip lan truyền, bạn bè và người quen của M. đã tích cực chia sẻ thông tin, mong sớm xác định được danh tính những người liên quan.

Cũng trong sáng nay, T.Q. (người đi cùng nạn nhân M. tối 28/3) cho biết, nhóm người trên ô tô đi sai luật và tỏ thái độ thách thức. Khi xảy ra mâu thuẫn, dù đã cố gắng can ngăn và kêu gọi sự trợ giúp từ người xung quanh, nhưng nhóm này vẫn tiếp tục hành hung với thái độ hung hãn.

Liên quan đến sự việc, lãnh đạo Công an phường Yên Hòa, Hà Nội cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin vụ việc và đang khẩn trương truy tìm những người liên quan.